Güvenebileceğiniz bir çilingir arıyorsanız doğru adrestesiniz. Emeğinizi ve değerlerinizi en iyi şekilde muhafaza ediyoruz. Kasalarınıza, dolaplarınıza özel kilitler yaptırmak için bize güvenebilirsiniz. Sektördeki 15 yıllık tecrübemiz güveninizin temel taşı olmalıdır. Çünkü, bu sektörde güven çok önemlidir. Yeri gelince kasanızı yeri gelince evinizi bizlere açıyorsunuz. Bu noktada size değerli ve güvenli bir hizmet vererek güveninizi boşa çıkarmamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda kilitli kapıları da hızlı bir şekilde kapıya zarar vermeden açıyoruz. Osmanbey’de ulaşılmadık adres bırakmıyoruz. Nerede olursanız olsun, hangi vakitte olursa olsun bir telefon kadar uzağınızdayız. Hizmetimizin sınırı müşterilerimizin olduğu her yeri kapsar. Osmanbey anahtarcı olarak da biliniriz bazen. Bize nasıl hitap edildiğinin bir önemi yok. Osmanbey çilingir diyin anahtarcı diyin hiç önemli değil. Önemli olan size hızlı ve profesyonel bir hizmet sunabilmemizdir.

Hizmetlerimiz Nelerdir?

Çeşitli hizmetlerimizi Osmanbey’de müşterilerimize ulaştırıyoruz. Bu hizmetlerimiz şöyle açıklanabilir:

· Kapı kilidi açımak

· Kilit değiştirmek ve takmak

· Anahtar kopyalama,

· Kasa kilidi açmak

· Kasa anahtarı yapmak

· Zararsız çelik kapı açmak

· Sorunsuz kilit montajı,

· Kapı ayarı yapmak

· Garaj kumandası kopyalamak,

· Araç kapısı açmak,

· Araç anahtar kopyalama,

Yukarıda yer alan hizmetlerimizden birine ihtiyacınız varsa bize ulaşabilirsiniz. Telefonumuz 7/24 açıktır. Özel günlerde, tatillerde ve aklınıza gelebilecek her türlü günde siz değerli müşterilerimize hizmet götürmekten mutluluk duyuyoruz. Kapıda kaldığınız an yüzünüzde oluşan hüznü bir gülüşe çevirmek bizim bütün yorgunluğumuzu unutturuyor.