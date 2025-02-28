Milli Eğitim Bakanlığı'nca oruç tutmayan öğrencileri fişlediği yönündeki iddialarla ilgili haberlerin provokeye yönelik manipülatif yönde olduğu bildirildi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığının oruç tutmayan öğrencileri fişlediği iddialarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlğı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, “Millî Eğitim Bakanlığı tarafından oruç tutan öğrenciye takdir, tutmayana fişleme” iddiasıyla servis edilen haberler manipülasyon içerdiği belirtildi.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda eğitim öğretim süreci, çoğulculuk anlayışıyla, tüm öğrencilerin yaşam ve inanç haklarına saygı çerçevesinde yürütüldüğü ifade edilen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan ayına yönelik etkinlikler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ile Değerler Eğitimi kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da gönüllülük esasına dayalı olarak düzenlenmektedir. Söz konusu etkinlikler, öğrencilerin kültürel ve manevi değerlerini tanımasını amaçlamakta olup, eğitim öğretim süreçlerinde katılıma yönelik herhangi bir kısıtlama veya zorunluluk getirilmemektedir. Okullarda tüm öğrencilerin ihtiyaçları gözetilerek eğitim süreci kesintisiz şekilde devam etmekte, kantinler ve yemekhaneler her zamanki gibi açık ve hizmet vermeye devam etmektedir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülatif iddialara itibar etmeyiniz"