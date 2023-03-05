Hatay-Samandağ, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da toplam bin 800 konteynerlik “KASABA” adı verilen sürdürülebilir yaşam merkezleri kurmayı planlayan Platform, ilk etapta Samandağ’da 266 konteynerlik alanın kurulumuna başladı.

Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerine entegrasyonu planlanan KASABA’lar sayesinde iş gücü kaybının önüne geçilmesi de hedefleniyor.

Samandağ Belediyesi tarafından Mağaracık ve Kurtderesi mevkisinde barınma alanı olarak kullanıma bırakılan16 dönümlük alanda kurulumu başlayan KASABA projesi ile ikinci etapta kullanıma bırakılacak alan ile birlikte toplamda 500 yaşam alanı 100 donatı alanından oluşan 600 yapılık Sürdürülebilir Yaşam Merkezi tamamlanacak.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Hatay Samandağ’da sürdürülebilir yaşam kentinin kurulacağı bölgede çalışmaları takip ediyor.

Kalıcı konutların tamamlanmasının ardından bu merkezlerin organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri ile bölgelerdeki çalışanlar içinbaşta afete hazırlık eğitim merkezleri olmak üzere sosyal ve kültürel alanlara dönüşecek şekilde hazırlanabileceği de öngörüldü.