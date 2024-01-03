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Şehri ortak akılla yönetmek bilinciyle 4 yıl önce kurulmasına öncülük ettiği Balıkesir Kent Konseyi’nin Olağan Genel Kurulu Toplantısı’na ailesiyle birlikte katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hiçbir beklentisi olmadan gönüllü olarak Balıkesir için çalışan Kent Konseyi üyelerine teşekkür etti ve 20 ilçenin birbirinden güç alarak güçlendikçe güçlendiğini vurguladı.BALIKESİR (İGFA) - Kent vizyonunun ve hemşehricilik bilincinin geliştirilmesi, kent hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, yönetişim, katılım, çözümde ortaklık ilkelerinin hayata geçirilmesi amacıyla kurulduğu günden bu yana çalışmalarını başarıyla sürdüren Balıkesir Kent Konseyi’nin, Olağan Genel Kurulu Toplantısı Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyük bir katılımın yaşandığı Balıkesir Kent Konseyi Olağan Genel Kurul Toplantısı; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunmasıyla başladı ve ardından Balıkesir Kent Konseyi faaliyet videosunun gösterimi yapıldı. Hemen ardından da protokol konuşmalarına geçildi.

“100 YILLIK BİR GURURLA DERTLENDİK”

“Kişinin derdi, davasıdır. Bizim de tek derdimiz, tek davamız; kadim şehir Balıkesir oldu.” diyerek açılış konuşmasını yapan Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı “Bütün şehir birlikte; inançla, tutkuyla, 100 yıllık bir gururla dertlendik. Bu güne kadar Kent Konseyi’nin varlık sebebi olan hemşehrilik hukuku, kent aidiyeti hepimizin önceliği oldu. Yolculuğumuzu açan, rehberlik eden başta Sayın Valimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz’a teşekkür ediyorum, Genel Kurulumuz hayırlara vesile olsun.” dedi.

KENT KONSEYİ ÇALIŞMALARA IŞIK TUTUYOR

Dünyada, Balıkesir kadar hızlı bir araya gelip, bu kadar faaliyeti yapabilen başka bir şehir olmadığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Her alanda, sürekli komisyonları çalışan, meclisleri karar alan, her yere ufuk ve ilham veren bir yapıda çalıştılar. Kent Konseyi’ne gelen vatandaşlarımız gönüllü geliyorlar. Hiçbir beklentisi olmadan sadece şehirde doğru işler yapılsın, gençler huzurlu olsun, yaşlılarla ilgilenelim, engelliler rahat olsun mantığıyla çalışılıyor. Vefa işi başka bir şey. Vefa Meclisimiz de çok farklı çalışıyor. Şehrin emini olan herkesi ayrı ayrı ziyaret ediyor. Bir beklentisi yok, gönüllüler. Belki hiçbiri birbirine sormadı hangi partiye oy veriyorsun diye. Hep beraber çalışıyorlar. 20 ilçemiz birbirinden güç alarak güçlendikçe güçleniyor. Türkiye’de marka değeri en çok artan şehir hangisi diye anket yapsalar herhalde Balıkesir; markası, değeri, parlayan şehir olarak ortaya çıkar. Bunların hepsine Kent Konseyimiz ışık tuttu. Siyaset üstü bir yaklaşımla şehrin gücünü ortaya koyuyor.” ifadelerine yer verdi.

“SEVGİNİN, MUHABBETİN, KARDEŞLİĞİN EN ÜST DÜZEYDE YAŞANDIĞI ŞEHİR BALIKESİR”

Balıkesir’in güzel insanlarının; ortak bir fikir, ortak bir akıl etrafında toplanarak oluşturduğu Balıkesir Kent Konseyi’nin; şehrine sevdalı insanların bir araya gelmesiyle kurulduğunu belirten Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu “Bu şehri; sevginin, muhabbetin, kardeşliğin en üst düzey yaşandığı bir şehir olarak görüyorum. Salondaki kalabalık da o çok güzel Kuvayı Millîye şehri ünvanını yansıtıyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Balıkesir’in kültürüne, sanatına, gastronomisine önemli katkıları olan isimlere “Kent Şükran Beratı” takdim edildi. Kent Şükran Beratı takdim edilenler;

“50 Peynirli Şehir Balıkesir”, “Ekmek Şehri Balıkesir” ve “Zeytin Ülkesi Balıkesir” kitapları ile şehrin tanıtımı ve gastronomi kültürüne katkılar sunan Berrin Bal Onur ile Neşe Aksoy Biber’e,

Ayvalık’ta Zeytin endüstri Müzesi kurarak gastronomi kültürüne ve kalkınmasına katkı sunan Kürşat Zeytinciliğe,

Türk Müziğinde Balıkesir’in adının duyurulmasında göstermiş oluğu emek ve kültür, sanat hayatına sağladığı katkılardan dolayı Dr. Hüseyin Balkancı’ya,

Balıkesir Aba Dokumacılığında sahip olduğumuz tarihi ve kültürel medeniyet birikiminin yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasına sunduğu katkılardan dolayı Mehmet Çobanoğlu’na,

Tarihi ve kültürel medeniyet birikiminin yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasına sunduğu katkılardan dolayı Savaştepe Sarıbeyler Mekikli Dokuma Ustası Fatma Cengiz’e,

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Karikatür Dalında Ödüle layık görülen Hasan Aycın’a,

Şehrin; sosyal, ekonomik yaşam, tarihi değerleri, gastronomi kültürü ve kalkınmasına Özem’le Yaşam Firması’na “Kent Şükran Beratı” takdim edildi.

“Kent Şükran Beratı” takdiminin ardından oluşturulan divanın tarafından gündem konuları görüşüldü. Gündeme gelen tüm konular, Balıkesir Kent Konseyi Üyelerinin oy birliğiyle onaylandı.

BALIKESİR KENT KONSEYİ ŞEHRİN DEĞERLERİNİ YUKARIYA ÇIKARIYOR

Program bitiminde fuaye alanında Balıkesir Kent Konseyi üyeleriyle görüşen Başkan Yücel Yılmaz, Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir’in 20 ilçesinin birbirine güç katarak büyüdüğünü vurgulayarak “2019 yılında başlatmış olduğumuz ‘ortak akılla hep beraber hareket edelim, şehrimizi güçlendirelim’ sloganı yer buldu. Bunu en çok sahiplenen de Kent Konseyi. Kent Konseyi’nin şehrin tüm değerlerini yukarıya çıkardığını düşünüyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da buna liderlik yapmak, insanların potansiyelini ortaya çıkarma yolculuğunda da eşlik eden biri olarak çok memnunum.” diye konuştu.

“‘Balıkesir için ben de buradayım, ben de bir şeyler yapmak istiyorum.’ diyen herkes buradaydı.” ifadelerini kullanan Mehtap Yılmaz “Bu kadar tebriğe, teveccühe layık olmak güzeldi. Çok onur duyduk, gurur duyduk. Teşekkür ederim.” dedi.

“BALIKESİR KENT KONSEYİ’NİN ÇALIŞMALARI TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLUYOR”

Kent Konseyi Genel Kurulu Üyesi Jale Bayraktar, Kent Konseyi Genel Kurulu’nun hayırlı olmasını dileyerek “Balıkesir Kent Konseyi çalışmalarının Türkiye’ye örnek olduğunu biliyoruz. Destekleri için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de kendisine ve Kent Konseyi çalışanlarına da başarılar diliyorum.” dedi.

“KADINLARIN GÜÇLENMESİ İÇİN ELİNDEN GELEN DESTEĞİ VERDİ”

Kent Konseyi Tarım ve Hayvancılık Çalışma Grubu Temsilcisi Berrin Yetkin Var, Gönen’den hem Başkan Yücel Yılmaz’a destek vermeye hem de Kuvayı Milliye şehri olarak Kuvayı Milliye kadınlarını bir araya getirmesinden dolayı gönülden teşekkür etmeye geldiklerini söyleyerek “Siyasetin dışında kadınların güçlenmesi için elinden gelen desteği verdi. Biz de ona destek vermek için hep birlikte toplandık, geldik.” dedi.