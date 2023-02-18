Altınşehir Mahallesi'nde yer alan Çadır Kentte, depremden etkilenen vatandaşlar yerleştirilirken sabah, öğlen ve akşam olmak üzere 3 öğün sıcak yemekten yararlanıyor. Çadır Kentte ayrıca Sahra Hastanesi depremzedelere hizmet sağlarken çadırda oturan depremzedeler ise portatif olarak kurulan banyo ve tuvaletlerden faydalanıyor. 5 bin kişi Çadır Kente yerleştirilirken 500 personel ise hizmet veriyor.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, depremden etkilenen Adıyaman'da çadır kente giderek depremzedeleri ziyaret etti. Orgeneral Çetin, bölge halkıyla görüşüp dertlerini dinledi. Depremzedelere yemek ikramında da bulunan Çetin, "Jandarma her zaman milletinin yanında, yakınında ve hizmetindedir" dedi.

Aynı zamanda bölgedeki faaliyetler hakkında da bilgi alan Orgeneral Çetin, diğer illerdeki çalışmaları yerinde koordine etmek için kentten ayrıldı.



Kaynak : PHA