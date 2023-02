Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan atık su arıtma tesisinden kaynaklanan kötü koku sorunu bir türlü çevre sakinlerinin peşini bırakmıyor. Kötü atık kokusu sadece Karapınar Mahallesi'nin değil çevrede bulunan Gülbeyaz Konutları ve Adıyaman’ın gözde yerlerinden olan Altınşehir Mahallesi gibi birçok alana yayılmayı sürdürüyor. Vatandaşların çalmadığı kapı şikayet etmediği kurum kalmazken bir türlü çözümün olmamasından dolayı her gün ölüyoruz ama kimse bizi duymuyor diye feryat ediyor.

Mahalle sakinleri Çevre İl Müdürlüğü üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurmuşlardı. Denetlemeler gerçekleşti ve ne zaman kurtulacağız artık diye umut ışığı bekliyor. Hatta vatandaşlar seslerini duyurmak için konutun önüne balkonlarında pankartlar açıyor. En çok da küçük çocuklarının kötü koku nedeniyle hasta olmalarını istemiyorlar.

"Bir an önce yetkililerden çözüm istiyoruz"

Karapınar Mahallesinde yaşayan A. G. İsimli vatandaş,"Herkes temiz havaya oksijene ihtiyaç duyar. Evlerinde pencereleri açarak havalandırır ama biz evin kapılarını bile açamıyoruz koku evimize girmesin diye. Sesimizi artık duyun halledilecek değil de hallettik bakın sizlerde kapılarınızı pencerelerinizi açın, çocuklarınız dışarıda oynarken zehirlenmiyor, uykusundan bu nasıl bir koku diye uyanmıyor sağlığınız için uğraştık desinler. Şimdi kış pencere açmasanız da olur demeyin yazın sıcağında da bu koku var. Her mevsim hayatımızdan gitmeyen bir eziyet haline gelmiş durumda, çocuğumda nefes darlığı var uyurken koku evin içini sardığında nasıl panik yaşadığımızı biz biliyoruz, diğer konut sakinleri de bizden farksız değil ki yaşlısı var, astımı olan var. Biz bir an önce yetkililerden çözüm istiyoruz biz artık zehirlenmek istemiyoruz. Temiz hava solumak, oksijenle ciğerlerimizi doldurmak istiyoruz ve sesleniyoruz kötü koku bizim kaderimiz değil kokuyu hayatımızdan çıkarın” cümlelerini kullandı.

"Sorunumuzun çözülmesini istiyoruz"

Gülbeyaz konutları sakinlerinden olan Barış B. ise,"Koku meselesi Gülbeyaz konutlarında 350 ev, arka tarafta da başka konutlar bulunuyor toplamda altı yüzden fazla ev bu bölgede yer alıyor. Çocuklarımızın bizim sağlığımız açısından endişe ediyoruz yaz kış fark etmiyor uyuyamıyoruz. Halk olarak sürekli sesimizi duyurmaya çalıştık gerekli yerlere de sorunumuzu söyledik ama adım atan olmadı. Sorunumuzun çözülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İsmini vermek istemeyen başka bir vatandaş ise,"Saat başı burada ölüyoruz, kimse bunun farkında değil. Yarın bir gün buraya ambulansları bile kavuşturamayacaklar. Bu küçük yaştaki çocukları büyüğü küçüğü fark etmeksizin öldürüyor. Bu sorunu kimse görmüyor. Sadece 350 kişi değil binlerce köy yolu buradan geçiyor, beş bin kişi burada çalışıyor"dedi.

"Organize Sanayi’nin atık suları buradaki vatandaşları ciddi anlamda rahatsız etmektedir"

Adıyaman’ın Organize Sanayi bölgesi çevresinde yaşanan kötü koku nedeniyle açıklama yapan ve Gülbeyaz konutları sakinleriyle konuşan Siyasetçi Yazar Fatma Ulubey, “Adıyaman’ın sorunlarını dilimiz döndüğünce gündeme getirmeye çalışıyoruz. Birkaç gün önce Samsat ilçemizin Uzuntepe köyündeydik, 21 yüzyılda Samsat ilçemiz ve Uzuntepe köyümüzde köy sakinleri kötü su daha doğrusu su yoktu kuyudan su içiyorlardı biz o sorunu kamuoyu gündemine taşıdık. Sorunu çözmesi gerekenler bellidir. Bugün de Adıyaman Karapınar Mahallesinde Gülbeyaz konutlarının önündeyiz. Burada Organize Sanayi’nin atık suları buradaki vatandaşları ciddi anlamda rahatsız etmektedir. İlköğretim, ortaöğretim ve anaokulu var öğrenciler rahatsız oluyorlar. Biz bir an önce yetkililerimizin çare üretmesini bekliyoruz. 21. Yüzyılda halen insanların kendi evlerinde yaşayamamaları üzüntü vericidir. Lütfen Gülbeyaz konutlarındaki sakinlerinin kötü koku sorununu çözün" şeklinde konuştu.