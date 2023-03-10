Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler Başkanlığında Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya belediye başkanları, meclis üyeleri ve basın mensupları katıldı. Gündem maddelerine geçmeden önce değerlendirmelerde bulunan Başkan Güler, meclis üyeleri ve kamuoyuna çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

“DEPREMİN YARALARINI SARMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Depremin yaralarının sarılmaya devam ettiğini belirterek sözlerine başlayan Başkan Güler, depremzedeler için bölgede olduğu gibi Ordu’da da önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Depremzedeler için yapılan çalışmaların yanı sıra belediyecilik alanında da yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Güler, “Ülkemiz deprem felaketiyle meşgul, hepimiz çalışıyoruz. Bende yarın tekrar Adıyaman’a gideceğim. Tüm imkânlarımızı seferber ederek yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. 8 bine yakın misafirimizi de ilimize yerleştirdik. Ünye Çınarsuyu’na da çocukları yerleştireceğiz. Onlar için rehabilitasyon merkezi kuruyoruz. Örnek çalışmaları yaparak kardeşlik ve insanlık vazifemizi yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Görevde 4 yılı geride bırakmak üzere olduklarını hatırlatan Başkan Güler, ince mesaj veren açıklamalarda bulundu. Başkan Güler, hayatı boyunca statüko ile mücadele ettiğini vurgulayarak, “Benim hayatım boyunca yaptığım şey statükoyla mücadeledir. Zamanın ruhuna uygun hareket ederek ülkemizin, insanlığın, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını ona göre ele alıyoruz. Zamanın ruhu gibi birde şehrin ruhu var. Bize nasip oldu ikinci yüzyıla başladık. İkinci yüzyıl hem Türkiye’nin hem de Ordu’muzun yüzyılı olacak inşallah. Şehrimizi bu çalışmalarla geleceğe hazırlıyoruz. Onun için değişim ve dönüşümü Ordu’muzda hayata geçiriyoruz. Bunları yürütecek iyi bir kadromuz var. Bu çalışmaları birlikte yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“KENTSEL DÖNÜŞÜME BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Doğal afetler ve deprem konusunu sürekli gündemde tuttuklarını aktaran Başkan Güler, birçok ilçenin ise imarını çözüme kavuşturduklarını belirtti.

Risk Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm adıyla bir daire başkanlığı kuracaklarının altını çizen ve kentsel dönüşüme önem verdiklerini vurgulayan Başkan Güler, sözlerine şöyle devam etti:

“6 Şubat’tan öncesi ve sonrasına bakarsak burada da depremsellik öne çıkıyor. Biz bu konuyu birkaç senedir gündemde tuttuk. Doğal afetlere karşı tedbir almamız gerektiğini belirterek imar konusunu hep ele aldık. İmarda konu bir rant dönüşümü değil, aslında çağdaş yaşam kalitesi ve aynı zamanda da ülke sorunudur. Bunların hepsini ele aldık. Şu ana kadar 11 ilçemizin imarını çok şükür sürdürdük, geliştirdik. Burada en önemli konu depremsellik. Bununla ilgili Risk Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm adıyla bir daire başkanlığı kuracağız. Kentsel dönüşüm konusunu çok ciddi bir şekilde ele almamız için bununla ilgili bir şirket de kurduk. 4 yılımızın 2 yılı pandemiyle geçti. Son yılda deprem ağırlıklı olarak çalışmalar ağırlıklı olacak”

“SEL VE KAR TEDBİRLERİ BAŞARILI OLDU”

Görevde bulundukları 4 yılın 2 yılının pandemiyle geçtiğini, buna rağmen hizmetleri kesintisiz sürdürdüklerini ve başarılı bir 4 yıl geçirdiklerini kaydeden Güler, özellikle sel konusunda önemli tedbirler aldıklarını vurguladı.

Başkan Güler, “Sele karşı tedbirimizi aldık ve 2 bin 200 kamyon yer altından malzeme çıkardık. İlimizde seller sorun olmadığı gibi kar da sorun olmuyor bizim için” dedi.

“ORDU’YU YERELLİKTEN ÇIKARDIK, ÜLKE ÇAPINDA ÖVÜCÜ BİR ETKEN HALİNE GETİRDİK”

Göreve geldikleri günden bu yana çok önemli çalışmalara imza attıklarını ve yerellikten çıktıklarına vurgu yapan Başkan Güler, şunları kaydetti:

“Ordu şu anda yerellikten çıktı. Sanatıyla, kültürüyle, ulaşımıyla, enerji, tarım, çevre yatırımlarıyla, deniz turizmi ve taşımacılığıyla, kruvaziyerleriyle örnek çalışmalar ortaya kondu. Bunlar daha önceden yapılmıyordu. Melet’teki çöp dağından Durugöl Cumhuriyet Mahallesini göremiyordu. Pencere açamıyorduk, balkona çıkamıyordunuz. Şimdi orası bambaşka bir çekim alanı haline geldi. Ramazan’dan sonra parça parça açacağız orayı. Orası büyük bir çekim merkezi oldu. Cam üretimiyle birlikte şimdi Gülyalı’da dondurma üretimi de başlayacak. Orayı hem çocuklar için bir merkez hem de ticaret merkezi haline getiriyoruz. 40 yıldır çöp sorunuyla uğraşan Ünye ilçemizde bu sorunu çözdük ve rehabilite ediyoruz ve yakında güzel bir tesis çıkacak ortaya ve elektrik üretiyoruz. Fatsa’nın bir mahallesinde pencere açılamıyordu. Bunlar yapıldı arkadaşlar. Durugöl’ü temizliyoruz orayı halka açacağız. Mezbelelikti orada ilaç kutuları gördük başka şeyler gördük şimdi orayı temizliyoruz. Tertemiz bir yeşil alan olarak hala açılacak. Mesudiye’de aydınlatma çalışmalarını tamamladık ışıl ışıl oldu sokakları”

“HİÇBİR ZAMAN VERDİĞİMİZ SÖZDEN DÖNMEDİK”

‘Biz sıradan bir belediye ve sıradan bir siyasetçi değiliz’ diyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, gündem öncesi yaptığı konuşmayı şu sözlerle tamamladı:

“Bizim iki ana unsurumuz var seçim dönemine de girdik. Bizler de yerel yönetimler olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Başkanlığım olarak benimde üzerinde durduğum iki unsur var. Bir tanesi güven diğeri umut. Hiçbir zaman verdiğimiz sözden dönmedik. Ne dediysek yaptık. İkincisi umut, biz sevgiyi çoğaltıyoruz. Ordu’da statüko ve değişim çatışması vardı. Bunlar olmadan kaldırım yapmışsın çöp toplamışsın fark etmez. Biz burada bir sistemle gidiyoruz. Belediyeciliği dünya çapında uygulamalarla yapıyoruz. Biz sıradan bir belediye ve sıradan bir siyasetçi değiliz. Hepimiz beraber bu başarıyı paylaşıyoruz. Burası en yaşanılabilir yer olacak. Kat artırımından ziyade burada sağlıklı binaların yapılmasıyla ilgili tedbirlerin alınması temel konumuz. En büyük başarımız ezberleri bozmak oldu bu doğrultuda da çalışmalarımıza devam edeceğiz. 5. yılda depara kalkacak ve Ordumuzu yücelteceğiz.”

ORDU İLE ADIYAMAN KARDEŞ ŞEHİR OLDU

Toplantıda ayrıca depremin etkilediği illerden bir tanesi olan Adıyaman ile Ordu’nun kardeş şehir olması için karar görüşüldü. Meclis tarafından görüşülen bu anlamlı karar oy birliği ile kabul edildi.