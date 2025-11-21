ORC Araştırma, 16-19 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Siyasi Eğilimler Araştırması kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya'da seçmenlere 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusunu yöneltti. Beş büyükşehirde partilerin oy oranları dikkat çekici farklılıklar gösterdi.

Anket sonuçlarına göre, İstanbul, Ankara, İzmir'de CHP birinci sırada yer alırken, Bursa ve Konya'da AK Parti birinci sırada yer aldı.

Yapılan anketler ve oy oranları şu şekilde:

İstanbul

İstanbul'da yarışın CHP ile AK Parti arasında yakın geçtiği görülüyor.

CHP: %34,5

AK Parti: %32,8

DEM Parti: %7,7

İYİ Parti: %5,5

MHP: %5,3

Zafer Partisi: %3,7

Yeniden Refah: %3,1

Büyük Birlik: %1,9

Diğer: %5,5

Ankara

Başkentte de tablo İstanbul'a benzer bir şekilde iki büyük parti arasında sıkı bir rekabete işaret ediyor.

CHP: %33,8

AK Parti: %31,7

MHP: %8,0

İYİ Parti: %6,8

Zafer Partisi: %5,0

Yeniden Refah: %3,7

Büyük Birlik: %3,2

DEM Parti: %2,9

Diğer: %4,9

İzmir

İzmir'de CHP açık ara önde.

CHP: %43,5

AK Parti: %25,8

İYİ Parti: %7,8

DEM Parti: %7,3

MHP: %4,6

Zafer Partisi: %3,5

Yeniden Refah: %2,0

Büyük Birlik: %1,9

Diğer: %3,6

Bursa

Bursa'da ilk sırada AK Parti yer aldı.

AK Parti: %34,8

CHP: %30,5

MHP: %7,4

İYİ Parti: %6,9

Yeniden Refah: %4,8

Zafer Partisi: %4,7

DEM Parti: %3,9

Büyük Birlik: %2,2

Diğer: %4,8

Konya

Konya'da AK Parti'nin diğer illere kıyasla çok daha yüksek oy aldığı görülüyor.

AK Parti: %45,0

MHP: %13,1

CHP: %12,7

Yeniden Refah: %7,5

İYİ Parti: %5,6

Büyük Birlik: %3,7

Zafer Partisi: %3,4

DEM Parti: %3,3

Diğer: %5,7

