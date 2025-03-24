“CHP, Marjinal Bir Siyasetin Dilini Kullanıyor”

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP yöneticilerinin günlerdir “köklü bir partinin dilini değil, marjinal bir siyasetin ilkel dilini kullandıklarını” iddia etti. Çelik, CHP’nin demokrasiye zarar verdiğini ve gençleri sokağa çağırarak siyasi yetersizliklerini kapatmaya çalıştığını öne sürdü.

“Demokratik Protesto Bir Haktır”

Çelik, protesto hakkının demokratik bir hak olduğunu ancak CHP’nin bu hakkı kötüye kullandığını ileri sürerek şunları söyledi:

“Demokratik protesto bir haktır ama CHP yönetiminin kullandığı dil, demokratik protesto dili değildir. CHP yönetimi, gündemdeki iddialarla ilgili olarak açık ve net bir dille cevap üretemiyor.”

“Yolsuzluk İddialarına Cevap Verilmiyor”

AK Parti Sözcüsü, CHP’li bazı siyasetçilerin CHP’li belediyelerle ilgili yolsuzluk iddialarını gündeme getirdiğini hatırlatarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin bu iddialara yanıt vermediğini savundu. Çelik, “Bu iddialar aylar öncesinden bizzat CHP’li bazı isimler tarafından dile getirildi. Ancak CHP yönetimi, bu tartışmalara karşı suskun kalıyor.” dedi.

“Gençleri Sokağa Çağırarak Siyasi Yetersizliklerini Kapatma Çabası”

CHP yönetiminin, protesto sürecini kendi siyasi çıkarları doğrultusunda kullandığını öne süren Çelik, CHP’nin gençleri sokağa çağırarak sorumluluklarını örtmeye çalıştığını belirtti. Çelik, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Şimdi ise kendi siyasi yetersizliklerini ve sorumsuzluklarını, gençleri sokağa çağırarak kapatmaya çalışıyorlar. Demokratik protesto hakkını, CHP içindeki iç kavgaları bastırmak için istismar ediyorlar.”

“CHP, Demokratik Siyasette Sınıfta Kaldı”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’nin demokratik siyaset ve demokratik tutum konusunda başarısız olduğunu ileri sürdü. Çelik, “Siyasi hayatımız için en temel sorun, CHP’nin siyasetsizliğidir. CHP yönetiminin yapması gereken tek şey, kamuoyu önüne çıkıp, CHP’li bazı siyasetçilerin CHP’li bazı belediyeler hakkında dile getirdiği iddialara cevap vermektir.” şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA