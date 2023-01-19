Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte bulunan okullarda 8 öğretmen ile 358 öğrenci güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya ve teknoloji bağımlılığı ve dijital okuryazarlık konuları hakkında seminer verilerek bilgilendirildi. Polisler ayrıca siber suçlara yönelik bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eğitim ve bilgilendirmelerin aralıksız olarak sürdürüleceğini söyledi.