Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, birçok kentte hafta sonuna kadar 30 derecenin üstüne çıkması beklenen hava sıcaklığı, orman yangınları açısından ciddi riskler doğuruyor. 6 ilde ormanlara giriş yasaklanırken Orman Genel Müdürlüğü, özellikle ormanlık alanlarda alınması gereken önlemleri hatırlattı.ANKARA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, özellikle ormanlık alanlarda alınması gereken önlemleri hatırlattı.

OGM tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasının orman yangınlarını tetikleyebileceği belirtildi.

Yetkililer, küçük bir ihmalin büyük felaketlere yol açabileceğine dikkat çekerek, özellikle orman yangını riskinin arttığı sıcak günlerde piknik yaparken ateş yakmamak, cam şişe gibi malzemeleri ormanlık alanlara atmamak ve sigara izmaritlerini dikkatli bir şekilde söndürüp uygun şekilde çöpe atmak gerektiğini vurguladı.

ORMAN YANGINI RİSKİ ÜST SEVİYEDE

Sıcaklıklarla birlikte nem oranlarının düşmesi ve rüzgarın etkili olması, özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde orman yangını riskini artırıyor. OGM, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların daha da dikkatli olmaları gerektiğini belirtilirken, "İzmir, Ankara, Antalya, Adana, Diyarbakır, Balıkesir gibi illerde hafta sonuna kadar sıcaklıkların 30 derecenin üstüne çıkması bekleniyor. OGM, orman yangınlarının yüzde 90’ının insan kaynaklı. Vatandaşları bu konuda duyarlılığa davet ediyoruz. Yangın ihbarlarının 112 ACİL ÇAĞRI üzerinden 7/24 yapılabilir" denildi.

6 İLDE ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI

Öte yandan başta Antalya olmak üzere, Malatya, Antakya, Kırklareli, Kütahya ve Kocaeli illerinde ormanlara girişler yasaklandı.

İzmir, Aydın, Muğla, Mersin, Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Karabük, Sinop, Sakarya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Tunceli illerinde ise 1 Haziran’dan itibaren ormanlara giriş yasağının başlayacağını belirten OGM yetkilileri, bu bölgelerde kurallara uymayanlara idari para cezaları ve gerekli durumlarda adli işlemler uygulanacağını duyurdu.