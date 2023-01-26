UNESCO Dünya Kültür Mirası olarak kabul edilen Nemrut Dağı, her yıl Kasım ayında yoğun kar yağışı nedeniyle kapılarını ziyaretçilerine kapatırken bu yıl sürpriz yaptı.

Nemrut Dağı’nın doğusunda akan Fırat Nehri ve çevredeki akarsuların üzerinde inşa edilen sayısız irili ufaklı barajlar, HES’ler nedeniyle ve küresel ısınma koşulları Nemrut'u da önemli şekilde etkilemiş durumda.

Yılların Turizmcisi ve Kahta Eski Turizm Müdürü Mahmut Arslan, yaptığı açıklamada,"Nemrut Dağı anıtsal alanı her yıl Nisan başlarında turist almaya başlardı. Yolların kardan temizlenmesinden sonra yol açılır, araçlar bir kaç metrelik karın arasından geçerdi. Harika manzaralar seyrederdi gelen ziyaretçiler. Heykellerin etrafı kardan temizlenirdi. Nisan sonuna kadar metrelerce kar olurdu. Barajlar ve global ısınma maalesef durumu tersine çevirmiş ve 15 Mart'ta Nemrut’ta turizm sezonu açılırken bugün halen ziyaretçi kabul ediyor. Halen güneşin doğuşu ve batışına giden çok sayıda yerli ve yabancı turist var" dedi.