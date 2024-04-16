UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı. Adıyaman'da bayram süresince yerli ve yabancı 45 bin kişi tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti. Nemrut Dağı, Kommagene Uygarlığı'nın izlerini taşıyan 2 bin 206 metre yükseklikteki devasa heykelleri ve tapınak kalıntıları ile biliniyor. Aynı zamanda 'güneşin en güzel doğup battığı yer' olarak tanınan Nemrut Dağı, bu özel manzaraları izlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 6 Şubat depremlerinin Adıyaman'ı ağır bir şekilde etkilediği ve birçok tarihi yapının zarar gördüğü biliniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, restorasyon çalışmaları başlatarak bölgenin turistik potansiyelini yeniden canlandırma yönünde adımlar attı. Turizm sezonunun yeniden başlaması ile Nemrut Dağı ve Adıyaman’ın diğer turistik mekânları turist akınına uğradı. Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse ve yetkililer, Nemrut Dağı'na gelen turistlere karanfil dağıtarak, sezon hakkında bilgi verdiler. Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, turizm sektörünün depremler sonrasında hızlı bir şekilde toparlandığını belirterek, "Yerli ve yabancı misafirlerimizi Kommagene destinasyonuna bekliyoruz. Bölgemiz büyük bir deprem yaşadı. Depremlerden dolayı turist sayısında bir düşüş yaşansa da normalleşme süreciyle birlikte eski ivmesine hızlı bir şekilde geri geldi. Dokuz günlük bayram tatilinde toplam 45 bin ziyaretçiyi ağırladık" dedi.

Nemrut Dağı, Türkiye'nin Adıyaman ilinin Kahta ilçesinde yer alan ve Kommagene Krallığı'nın izlerini taşıyan önemli bir tarihi ve turistik alandır. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ne giren Nemrut Dağı, zirvesinde bulunan devasa heykelleri, tapınak kalıntıları ve mezar anıtları ile ünlüdür. Bu alan, dünya genelinde benzersiz bir turistik destinasyon olarak kabul edilmektedir ve ziyaretçilere eşsiz bir tarih ve kültür deneyimi sunar.

Tarihi Arka Plan:

Nemrut Dağı'nın tarihi MÖ 1. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Kommagene Krallığı'nın kurucusu Kral I. Antiochus, bu dağın zirvesinde kendi tanrısal kimliği ile Yunan, Roma ve Pers mitolojisinden tanrıları içeren devasa heykeller inşa ettirmiştir. Bu heykeller, Kral Antiochus'un krallığını koruma ve kutsama amacıyla yapılmıştı. Dağın zirvesinde yer alan heykel ve kalıntılar, antik dönemin etkileyici sanat eserleri arasında kabul edilir.

Zirve ve Heykeller:

Nemrut Dağı'nın zirvesine çıkmak, tarihi bir yolculuğa çıkmak gibidir. Dağın zirvesine ulaştığınızda, devasa heykeller ve tanrısal figürlerle karşılaşırsınız. Bu heykeller, oturma pozisyonunda ve başları ayrı bir şekilde düzenlenmiş olarak yer alır. Kral Antiochus'un heykeli de diğer tanrılarla birlikte bulunur ve bu heybetli yapıların önünde törenler düzenlenirdi.

Güneşin Doğuşu ve Batışı:

Nemrut Dağı, güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlenebildiği yerlerden biridir. Dağın doğu ve batı teraslarından izlenen bu eşsiz manzaralar, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatır. Bu nedenle Nemrut Dağı, fotoğrafçılar ve doğa severler için de popüler bir destinasyondur.

Turizm ve Ziyaret:

Nemrut Dağı, dünya genelinde birçok turistin ilgisini çeker. Ziyaretçiler, zirveye yürüyüş yaparak ya da araçla çıkarak tarihi yapıları keşfedebilirler. Kommagene Krallığı'nın mirasını yakından görmek isteyenler, bu bölgeye gelerek antik dönemin izlerini takip edebilirler.

Nemrut Dağı, Türkiye'nin kültürel ve tarihsel mirasının önemli bir parçasıdır. Antik dönemin izlerini taşıyan bu alan, ziyaretçilere büyüleyici bir deneyim sunar ve tarihin derinliklerine bir yolculuk yapma fırsatı verir.

Haber: Yusuf Işık/ Adıyaman PHA

Kaynak : PHA