Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü tarafından düzenlenen “Rotary Engellilerle Zirvede - Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesinin 23. yılında, dünyaca ünlü gitar sanatçısı Cenk Erdoğan Trio (Alper Yılmaz ve Nedim Ruacan ile birlikte) sahne alacak.

Bu anlamlı etkinlik, yurt dışından ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen yüzlerce engelli ve Rotaryen’i bir araya getirecek. Konser, 2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı zirvesinde, güneşin doğuşu ve batışının devasa kral ve tanrı heykellerinin arasında gerçekleştirilecek.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Kerem Oranlı, projenin Uluslararası Rotary 2430. Bölge Federasyonunun ev sahipliğinde, 2420. ve 2440. Bölge Federasyonları ile ortaklaşa gerçekleştirileceğini belirtti. Oranlı, “Bu muhteşem konseri izlemek için tüm müzikseverleri Nemrut Dağı’nın zirvesine bekliyoruz. Engellilerin sorunlarına dikkat çekerek, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman’ı unutmadığımızı bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.” dedi.

Kaynak : PHA