"Gündemde Moloz Geri Dönüşüm Tesisi ve Asbest Sorunu"

Başkan Tutdere, Adıyaman’da kurulması planlanan moloz ve hafriyat geri dönüşüm tesisine dikkat çekerek, şehirde yıkım sonrası kalan molozların büyük bir çevre ve sağlık sorununa yol açtığını vurguladı. Özellikle asbest probleminin acil çözüm gerektiren bir konu olduğunu belirten Tutdere, “Şehirdeki yıkımlar mevzuata uygun yapılmadığından, geride bırakılan molozlar ciddi bir toz ve asbest sorununa neden oldu. Bu durum halk sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu sorunu çözmek için UNDP’nin desteğine ihtiyacımız var,” dedi.

"Kadınlara Sosyal Destek ve Evde Bakım Hizmetleri Konuşuldu"

Toplantıda ayrıca, deprem sonrası kadınlara yönelik sosyal ve psikososyal destek hizmetleri ile evde bakım hizmetleri için fonların ve işbirliklerinin geliştirilmesi üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Tutdere, bu projelerin, özellikle depremden etkilenen kadınların sosyal hayata katılımını artıracağını vurguladı.

"UNDP'den Destek Mesajı"

UNDP Türkiye Temsilcisi Louisa Vinton, Adıyaman'ın yaşadığı zorlukların farkında olduklarını belirtti ve şehirdeki yeniden yapılanma sürecine destek vermek için işbirliklerine hazır olduklarını ifade etti. Vinton, “Adıyaman’ın sorunlarını çözmek ve projelerin hayata geçmesini sağlamak için buradayız,” dedi.

Görüşmede, ayrıca, olası depremlerden etkilenmeyecek şekilde inşa edilecek kriz koordinasyon merkezi, mutfak ve halk ekmek tesisi projeleri de masaya yatırıldı.

Kaynak : PHA