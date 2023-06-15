Hikmet Okul’un kurduğu ve oğullarının sürdürdüğü Nema Çiçek şuan 57.000 M2’lik Car Dar üretim seralarıyla çiçek ve bitki yelpazesinin tüm renklerini sunuyor.

Dünyada sektörüyle ilgili tüm gelişmeleri yakından izleyen Nema, ülkemizde üretilmesi ekonomik olmayan bitki çeşitlerini de anında ithal ederek, sektöre en iyi ve en ekonomik hizmeti veriyor.

Nema, Hikmet Okul’un gösterdiği yolda ve bugünkü yönetiminin disiplinli, özverili çalışmalarıyla misyonunu sürdürürken, vizyonunu da genişletme yolunda yeni adımlar atıyor. Standartta, yenilikte öncülük, dünya kalitesinde üretim, geniş ürün yelpazesi, dünyada nadir olanı sağlamak, sektörü desteklemek, pazarı büyütmek, satışta ve hizmette güvenilir olmak, Nema’nın 50 yılı aşkın tarihinin geleceğe de uzanmasında büyük önem taşır.

Nema çiçek ve bitkileriyle ilgili her konuda sevgiyle, saygıyla ve sabırla çalışıyor, üretiyor. Çünkü Nema yaptığı işin insan için olduğunu iyi biliyor.

İstanbul İçi Aynı Gün Teslimat Çiçek Siparişi

​​İstanbul'da yüzlerce çiçekçi bulunsa da, Nema Çiçek kendine has tarzı ve güvendiği iş ortaklarıyla sektörde öne çıkmaktadır. İstanbul çiçekçi olarak, müşterilerimizin beklentilerini en üst düzeyde karşılamaya önem veririz. Sevdiklerinize göndereceğiniz çiçeklerin tazeliği, görünümü ve zamanında teslim edilmesi bizim için çok önemlidir. Bu nedenle, siparişlerinizi özenle hazırlar ve tüm İstanbul geneline hızlı ve güvenilir teslimat sağlarız. İstanbul çiçek siparişi hizmetlerimizle, en taze çiçekleri ve en güzel tasarımları kapınıza kadar getiriyoruz.

Çiçekler, duyguların ve dileklerin sessiz ama neşeli ve müthiş derecede güçlü dilli elçileridir. Sevdiklerinizin evini ve kalbini süslemek için canlı çiçeklerin hayat veren enerjisini tercih etmek büyük bir değer katıyor. Bu yüzden Nema Çiçek, tüm müşterilerine en canlı, sağlıklı ve taze çiçek seçeneklerini sunuyor.

Küçük bir jestle, enerjik bir ortam yaratmak isterseniz, doğru yerdesiniz! Bir aşığın romantik hislerini yansıtan bir gül, yeni bebek doğumunu kutlayan çocuksu ve enerjik papatyalar, kutlamalar ve yıldönümleri için etkileyici orkide ve lilyumlar... Tüm bunlar ve daha fazlası ile yeniden doğayı keşfedin ve güzelliklerini yansıtın.

Nema Çiçek'in canlı ve taze çiçekleriyle sevdiklerinizi mutlu etmek için hemen sipariş verin. En sevdiğiniz çiçekler ile büyük bir izlenim yaratmak için güzellik ve kokuları siz ve aşkınız olan için en uygun fiyatlarla gerçekleştiriyoruz!

Nema Bahçe Kültürleri İletişim



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