ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu ve Başkan Yardımcısı Mahmut Arslan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin Başkanlığında başta deprem konutları olmak üzere ATSO üyelerinin beklentilerine uygun yeni imarın hızlanması, tamamlanan ve hayata geçirilecek yeni projeler hakkında değerlendirme toplantısına katıldı.

‘Adıyaman’da depremden kaynaklı yaşanan ekonomik kayıpların telafisi ve depremzedelerin geri dönüşünün sağlanması için önerilerimiz’ başlığı altında sunulan dosyada şu sorunları yer verildi; “Tüzel kişilerinde AFAD’ın hak sahipliği başvurusundan faydalanması, Hasar tespitlerinin gözlemsel yapılmasından dolayı oluşan mağduriyetin giderilmesi amacıyla iki kez itiraz edilen binaların mahkeme sürecinin uzunluğu nedeniyle bakanlık yetkilileri tarafından yeniden değerlendirilmesi, İhale edilen konutlara yerelde bulunan depremzede müteahhitlerin de yüklenici olabilmesi için iş bitirme ve teminat gibi şartların hafifletilmesi, Kamuda iş yapan yerel müteahhitlere teminat ve avans mektubu konusunda ayrıcalık tanınması, İmar Planının bir an evvel hazırlanması, Mevcut yapısı yıkılan vatandaşları bir araya getirip yarısı bizden kampanyasının deprem bölgesinde de uygulanması, Bu gibi işleri yaparken yerel mühendis ve müteahhitlerle beraber yapılması, Orta hasarlı yapılarla ilgili genelgenin bir an önce açıklanması” konularına yer verildi.

ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Bakan Mehmet Özhaseki’ye Adıyaman’a göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür etti.

Kaynak : PHA