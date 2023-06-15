Üniversite hayatının, gençlerin eğitim ve sosyal hayatına yön veren en önemli süreçlerden birisi olduğunu ve bu sürecin doğru değerlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Dağlı, sınava girecek öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Aday öğrencilerin sınav heyecanına değinen Prof. Dr. Dağlı, “İlkokul, ortaokul, lise derken küçük yaşlardan beri gece gündüz demeden çok çalıştınız, çok emek verdiniz. Uzun soluklu bir eğitim-öğretim hayatının ardından hayalini kurduğunuz mesleğe ulaşmak için gireceğiniz önemli sınavın tatlı heyecanını yaşıyorsunuz” dedi.

Prof. Dr. Dağlı, “Eğitim hayatınız boyunca edindiğiniz bilgi ve birikimleri, heyecana ve strese kapılmadan sınava yansıtın, yapmak istediğiniz mesleğe ve yaşamak istediğiniz hayata odaklanın. Sınav sonucunun hayat yolculuğunuzda güzel kapılar aralamasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.

SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik ve Anatomi alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya ile Beslenme ve Diyetetik alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.

Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.



Kaynak : PHA