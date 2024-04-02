Yeniden Refah Partisi Adıyaman Belediye Başkan adayı Nazif Atalay, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından bir teşekkür mesajı yayınladı.

Atalay: “Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan adaylığım sürecinde bana gösterdiğiniz ilginizden, samimiyetinizden, saygınızdan ve bizzat şahit olduğum duruşunuzdan, ben değil, biz kültürü söylemlerinizden ötürü sizlere şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Seçim sürecinde ‘Ben’ değil ‘Biz’ dilini kullandıklarına dikkat çeken Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü; “Büyük bir coşku ve adaylık açıklamamızın ardından gece-gündüz demeden dur durak bilmeden, cadde cadde, sokak sokak dolaşarak almadık gönül sıkmadık el bırakmadan kırmadan gönül gönüle mütevazı bir kampanya yürüttük. İki aylık çalışmamız sürecinde sizlerin büyük bir teveccühü ile karşılaştık ve buna layık olmak için elimizden gelenin en iyisini yapma gayretinde olduk. Kampanya sürecinde toparlayıcı ve bütünleştirici bir dil kullanarak ‘Ben’ değil ‘Biz dedik. Seçim sürecinde iddialı söylemimiz yapılan seçimlerle kanıtlanmış oldu. Yeniden Refah Partisi oylarını arttırmış, bir sonraki seçimin iddialı partilerinden birisi olacaktır. Biz seçilemedik ancak verilen sözlerin, hazırlanan projelerin takipçisi olacağımızı da ifade etmek isterim. Bu süreçte Yeniden Refah Partisi olarak engellemelere rağmen il teşkilatımızla beraber güzel bir kampanya yürüttük. Sonuçlan neticesinde seçilen Belediye Başkanının ilimize ve halkımıza faydalı projeler gerçekleştireceğini temenni ederek tüm Adıyamanlı hemşerilerime saygılarımı sunuyorum. Belediye Başkanı adaylığımızın açıklanmasına kadar geçen aday adaylık sürecim boyunca bana inanan, yanımda olan il teşkilatımıza, merkez ilçe teşkilatımıza, sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına, desteklerini esirgemeyen arkadaşlarım ve tüm halkımıza teşekkür ediyorum”



Kaynak : PHA