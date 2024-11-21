Çayır, “Bu ülkeyi bağımsız kılan Mustafa Kemal’in veya şehitlerin isminin anılmasından kim rahatsızlık duyabilir ki? O teğmenler, maziye sahip çıktıkları için neden eleştirilsin? Biz bunu disiplin suçu olarak görsek bile başkaldırı olarak görmüyoruz” dedi.

"100 Yıllık Kurumları Kapattınız"

Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Çayır, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atan ve ihraç talebiyle YDK’ye sevk edilen teğmenlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çayır şunları söyledi:

“Harp Okulu’nu kapatmışsınız, Kuleli Askeri Lisesi’ni kapatmışsınız, 15 Temmuz’u bahane ederek 100 yıllık kurumları yok etmişsiniz. Bunun yerine Savunma Üniversitesi kurmuşsunuz, müfredatını hazırlamış, rektörünü atamışsınız. Mezun olan teğmenler, geçmişe ve mazilerine sahip çıkmışlar. Bu bir başkaldırı değil, bir tepki. Atılmalarını değil, en fazla disiplin suçu olarak değerlendirilmesini doğru buluyoruz.”

"Özelleştirme Anlayışından Kurtulmamız Lazım"

Çayır, basın toplantısında Çayırhan Termik Santrali’nde özelleştirme sürecine karşı direnen işçilere de destek verdi. İşçilerin mağdur edildiğini belirten Çayır, şunları söyledi:

“500’den fazla işçi, özelleştirme adı altında sahipsiz bırakılmak isteniyor. Devlet nasıl zarar eder, ama özel sektör orada kâr eder? Bu, ülkeyi yönetenlerin iflasının göstergesidir. Emekçileri yalnız bırakmayacağız. Fiziken de yanlarında olacağız.”

"Asgari Ücret 35 Bin TL Olmalı"

Asgari ücret konusunda hükümeti eleştiren Çayır, "Asgari ücretin belirlenmesinde işçinin kendisi bulunmuyor, işveren ve hükümet temsilcileri karar veriyor" diyerek şunları ifade etti:

“Açlık sınırının 25 bin TL, yoksulluk sınırının 70 bin TL olduğu bir ülkede, 35 bin TL asgari ücret ancak bir nebze nefes aldırır. Asgari ücretli işçisi olmayan bir Türk-İş’in komisyonda ne işi var? Gerçekçi çözümler üretmek zorundayız.”

"Belediyelerdeki Soruşturmalar Saraydan Başlasın"

CHP ve İYİ Parti’li belediyelerde konser harcamalarına yönelik başlatılan soruşturmalara da değinen Çayır, şu ifadeleri kullandı:

“Belediyelerde israf ve usulsüzlük varsa incelensin, ama önce kendinizden başlayın. Sayın Erdoğan, temizliğe saraydan, partinizden başlayın. Sonra bize de gelin. Böyle yaparsanız Türkiye kurtulur.”

"Tepki, Geçmişe Sahip Çıkmaktır"

Çayır, teğmenlerin disiplin suçu gerekçesiyle cezalandırılmasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“O teğmenler, bu ülkeyi bağımsız kılan Mustafa Kemal’e ve mazilerine sahip çıkmışlar. Bundan rahatsızlık duymak anlamsızdır. Biz bunu başkaldırı değil, bir tepki olarak değerlendiriyoruz. Kimse şehitlerin, gazilerin ya da Mustafa Kemal’in isminin anılmasından rahatsızlık duymamalıdır.”

Kaynak : PHA