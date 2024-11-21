"Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı"

Edinilen bilgilere göre, 02 AEB 335 plakalı motosiklet, 06 K 4781 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü Kenan T. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Yaralının durumunun kritik olduğu öğrenildi.

"Kazanın Sebebi Araştırılıyor"

Kaza sonrası polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazanın nedeni hakkında detaylı inceleme başlatıldı. Sürücülerin kimlik bilgileri ve kazaya dair detaylar, emniyet birimleri tarafından araştırılıyor.

"Soruşturma Devam Ediyor"

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak : PHA