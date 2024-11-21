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Adıyaman genelinde terörle mücadele kapsamında devam eden soruşturma ve operasyonlar çerçevesinde, güvenlik birimlerinin çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Şüpheli D.D.'nin savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından adli işlemlerin devam edeceği bildirildi.

Şüphelinin adliyeye sevki sırasında, Jandarma ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturmanın, terör örgütünün işbirlikçi yapısının deşifre edilmesine yönelik olduğu belirtildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan D.D. isimli şahıs, bugün saat 15.00'te Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi.

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