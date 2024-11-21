İlk Performans: “Çocuklar Hayallerini Gerçekleştiriyor”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin öncülüğünde hayata geçirilen Çocuk Korosu, Adıyaman Belediyesi Kültür Müdürlüğü Konservatuvarı bünyesinde yaklaşık iki ay süren hazırlıkların ardından sahneye çıktı.

Konser, Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Salonu’nda düzenlendi. Çocuklar, solo enstrüman performanslarından türkülere uzanan geniş bir repertuvar sergiledi. Özellikle solo türkü ve piyano performansları, izleyenlerden büyük alkış topladı.

Çocuklardan Duygu Dolu Mesaj: “Heyecanlıyız, Ama Hazırız”

Konser öncesinde duygularını paylaşan çocuklar, sahneye çıkmanın heyecanını yaşadıklarını ancak uzun hazırlık sürecinin kendilerini motive ettiğini belirtti. Çocuklar, "Unutulmaz bir konser sunacağız" diyerek sahneye çıktı. Her bir performans sonrası izleyiciler, çocukları yoğun alkışlarla destekledi.

Velilerden Büyük Destek: “Çocuklarımıza Sağlanan Bu İmkan Çok Kıymetli”

Çocuklarının performanslarını izleyen aileler, konserden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Adıyaman Belediyesi’nin kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği bu tür projelerin önemine vurgu yapan veliler, etkinlik boyunca gurur ve mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

Başkan Tutdere’den Mesaj: “Çocuk Dostu Kent Hayalimiz Gerçekleşiyor”

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) heyetiyle birlikte Japonya’da bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çocuk Korosu'nun başarısını kutladı:

"Bugün bir hayalimiz daha gerçeğe dönüştü. Adıyaman Belediyesi Çocuk Koromuz, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde ilk kez sahne aldı. Söz verdiğimiz gibi, ‘Çocuk Dostu’ bir kent olarak onların yanında olmaya devam edeceğiz. Her bir çocuğumuz gülümseyene kadar durmadan çalışacağız."

Sanatın ve Eğitimin Gücüyle Geleceğe Adım

Adıyaman Belediyesi Çocuk Korosu’nun bu ilk performansı, kentte kültür ve sanat faaliyetlerinin çocukların gelişimine sunduğu katkıyı bir kez daha gözler önüne serdi. Etkinlik, “Çocuk Dostu Şehir” vizyonunun somut bir örneği olarak takdir topladı.

Kaynak : PHA