Çevre Sakinlerinin Duyarlılığı Hayat Kurtardı

Olay, çevredeki vatandaşların fark etmesiyle yetkililere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yetkililer, kadının hayati tehlikesinin bulunmadığını ancak psikolojik destek alması gerektiğini belirtti.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Uzmanlar, benzer durumlarla karşılaşan bireylerin ve ailelerin en kısa sürede destek alması gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PHA