Şeriban ÖZÇAKMAK - Anahtar Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Murat Tekin, Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Tekin, Anahtar Parti'nin kısa sürede kurulduğunu vurgulayarak, 'Hemen hemen 81 ilde teşkilatımızı kurduk. Bu kısa süre zarfında kurulan partimizin Türkiye'de herhalde başka bir örneği yoktur' dedi.

'Türkiye'de, Partimizin Başka Bir Örneği Yoktur'

Partisinin üye sayısı hakkında bilgi veren Tekin, 'Şu anda 60 bin civarında sisteme girmiş üyemiz var sanırım ama sisteme girilmemiş üyelerimiz de var. 20 Nisan'da büyük kongremizi yaptık ve 28 Ekim'de partimizi kurduk. Partimiz, 20 Ekim'den sonra olabilecek bütün seçimlere girebilme hakkını elde etti. Bu kısa süre zarfında kurulan partimizin Türkiye'de herhalde başka bir örneği yoktur. Birkaç ilimiz dışında hemen hemen 81 ilde teşkilatımızı kurduk' dedi.

'Her İlin Yapısına Uygun İl Başkanları Seçtik'

Anahtar Parti'nin kısa sürede başarı yakalama nedeninden bahseden Tekin, 'Biz İl Başkanlarımızı seçerken o ilin iklimine ve o ilin yapısına uygun İl Başkanları tespit ettik. O nedenle, Emircan Başkanımızı Adıyamanlılarımıza emanet ediyoruz. İnşallah Adıyamanlılar da Emircan Başkanımıza sahip çıkar ve hep beraber hem Adıyaman hem ülkemiz kalkınır. Türkiye rahat bir nefes alır inşallah' dedi.

'Adıyaman'ın Makul Kaderini Değiştireceğiz'

'Bu tramvayı atmak zordur ama biz Emircan Başkanımızın teşkilatlanma yapısına güveniyoruz' diyen Tekin, '2023 yılında yaşanan depremlerden dolayı Adıyaman çok büyük bir travma yaşadı. Emircan başkanımıza çok güveniyoruz ve inşallah onun başkanlığında Adıyaman'ın makul kaderini değiştireceğiz. Sayın Genel Başkanımızla da Aralık ayında Adıyaman'a gelmeyi planlıyoruz. Sayın Genel Başkanımız Adıyaman'a geldiğinde de bu coşkuyu hep beraber yaşayacağız. Adıyamanlıların derdini yerinde dinleyeceğiz. Biz Adıyaman'ın derdini biliyoruz, o gün geldiğimizde tekrar dinlemiş olacağız' ifadelerine yer verdi.

'Partimizi Tanıtmak İçin Mücadele Ediyoruz'

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan ise yaptığı açıklamada, Anahtar Parti'yi tanıtmak için aylardır çalıştıklarını ifade ederek, 'Adıyaman'da, Anahtar Parti'yi ve Anahtar Parti Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu'yu tanıtmak için 7 aylık bir sürede mücadele veriyoruz. Teşkilatlarımızı kurduk, Merkez İlçe Teşkilatlarımız olan Samsat, Gölbaşı Tut ve Besni ilçelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Bildiğiniz üzere geçen haftalarda büyük bir coşkuyla Samsat İlçe Başkanlığı binamızın açılışını yaptık. Mustafa Çiçek Başkanımıza da çalışmaları için tekrar teşekkür ediyoruz. Samsatımıza tekrar hayırlı olsun diyoruz' dedi.

'Adıyamanlı Hemşehrilerimizi, Bu Davaya Omuz Vermeye Davet Ediyoruz'

Türkiye'nin geleceği için Adıyamanlıları partiye üye olmaya davet eden Başkan Alsan, 'Adıyaman'da üye çalışmalarımıza başladık. Adıyamanlı hemşehrilerimizi, bu davaya omuz vermeye ve bu mücadelede birlikte hareket etmek için partimize üye olmaya bekliyoruz. Çok yakın zamanda Adıyaman çarşı ve Altınşehir'de stantlarımızı görecekler. Stantlar öncesi de partimize üye kayırlarımız devam etmektedir. Tüm Adıyamanlı hemşehrilerimizi, çocuklarımızın umuduna yönelik yürüttüğümüz bu davaya ve bu sorumluluğu beraber taşımaya davet ediyoruz' dedi.

'En Büyük Artımız, Genel Başkanımızın 30 Yıllık Siyasi Duruşudur'

Anahtar Parti'nin bir yıl gibi kısa bir sürede, anketlerde ilk 7 parti arasında yer aldığının altını çizen Alsan, 'Anahtar Parti ve Genel Başkanımız artık çok sık konuşuluyor. Bizim en büyük artımız Genel Başkanımızın 30 yıllık siyasi duruşudur. 30 yıl önce söylediğini bugün de söyleyebilen istisnai Genel Başkanlardan biridir. Türkiye siyasi tarihinde, bir yıl gibi kısa bir sürede bu kadar ilde İl Başkanlığı oluşturup 700 ilçede teşkilatlanmak çok azdır, hatta belki de örneği yoktur. Tahmin ediyorum, 170 partiden bir partiyiz. Fakat daha bir yıl dolmadan ilk 7 parti arasında anketlerde kendimize yer bulabiliyoruz. Bu tabi ki bizim için bir başlangıç. Allah nasip ederse ve milletimiz destek verirse önce partimizi sonra ülkemizi hak ettiği yere ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Milletimizin ekonomik zorluklarla boğuştuğu bu günlerden refah günlere çıkarabilmek için mücadelelerimize devam ediyoruz' dedi.

Kaynak : PERRE