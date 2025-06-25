5. yılına giren dergi, 27. sayısında entelektüel katkılarını sürdürüyor

"Dergicilik, entelektüel hafızanın taşıyıcısıdır"

Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi Murat Kayış, yayımlanan son sayıya ilişkin yaptığı açıklamada, dergiciliğin kültürel hayat üzerindeki etkisine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Dergi kültürünü yaşatmak, edebiyatımıza hizmet etmenin bir başka yoludur. Dönüp geçmiş dönemlere baktığımızda, farklı düşünceye sahip kalemlerin bir araya geldiği dergiler entelektüel bakışa büyük katkı sağlamıştır. Mutenâ ailesi olarak bu mirası taşımanın sorumluluğunu hissediyoruz.”

Sırrı Süreyya Önder’e çok yönlü bir bakış

Mutenâ dergisinin 27. sayısında Sırrı Süreyya Önder’in edebi ve sanatsal kimliğinin yanı sıra siyasi duruşu ve toplumsal etkisi de ele alınıyor. Dergi, bu dosya çalışmasıyla okuyuculara farklı yönlerden zengin bir portre sunmayı amaçlıyor.

Edebiyatın çok sesli platformu: Mutenâ

İki aylık periyotlarla yayımlanan dergi, yalnızca dosya konularıyla değil; makale, öykü, deneme, şiir, köşe yazısı, araştırma-inceleme, kitap ve film tahlili gibi çok çeşitli serbest çalışmalara da sayfalarında yer veriyor.

Bu sayıda dergiye katkı sunan yazar ve şairler arasında şu isimler yer alıyor:

Murat Kayış

İlyas Çetinkaya

Hikmet Dönmez

Ceren Önder Kandemir

Şükrü Erbaş

A. Sırrı Özbek

Doğan Durgun

Mesut Erdemir

Ebubekir Bakır

Aziz Levent Binzet

Işık Deniz

Erdoğan Altunbaş

Sultan Güvenç

Kültür ve edebiyatseverlere açık çağrı

Genel Yayın Yönetmeni Murat Kayış, açıklamasında okuyuculara şu çağrıda bulundu:

“Mutenâ, sadece bir dergi değil; düşünen, sorgulayan ve üreten her birey için bir fikir ve edebiyat mecrasıdır. Yeni sayımızda yer alan yazılarıyla okurlarımıza ilham vermeyi sürdüreceğiz. Tüm kültür, sanat ve edebiyatseverleri Mutenâ’nın yeni sayısıyla buluşmaya davet ediyoruz.”

Kaynak : PHA