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Şair ve Yazar Murat Kayış ve çok sayıda sanatçının katkı sunduğu aylık kültür, sanat ve edebiyat dergisi Mutena'nın Aralı sayısı Oğuz Atay'a ayrıldı. Cezmi Ersöz'ün bir yazı ve Şükrü Erbaşın da bir şiir ile katkıda bulunduğu Mutena dergisinde, ilyas Çetinkaya'nın 'Tutunamayan Post Modern Bir Adam- Oğuz Atay' incelemesi ile Oğuz Atay'ın etkilendiği şair ve yazarlar araştırması da okuyucuya ulaşıyor.

2. yılında 18. sayısıyla okurunun karşısına çıkan Mutena dergisi, İmtiyaz sahibi depremzede Murat Kayış ve destek veren şair ve yazarların katkılarıyla hazırlandı.

Mutena'nın Aralık sayısında, Cezmi Ersöz, Murat Kayış, Şükrü Erbaş, Sezai Sarıoğlu, Aysun Telli, Mustafa Irgat, Simay Antep, İlyas Çetinkaya, Ergün Hamzadayı, Lal Laleş, Celal İnal, Yelda Karataş, Rıfat Mertoğlu, Selçuk Ceyhan, Faysal Demir, Esra Algan, Ali Yılmaz, Mirzan A. Rahim Kılıç, Hicran Aslan, Gamze Tigis yazı, şiir ve incelemeleriyle yer alıyor.

Mutena dergisi online satış platformlarından temin edilebiliyor.

Kaynak : PHA