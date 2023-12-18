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Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Mehtap Binzet; ”Adıyaman’da 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve asrın felaketi olarak anılan bu yıkıcı depreminin ardından yaralar sarılmaya devam ederken Rptary 2440. Bölge Federasyonuna bağlı kardeş kulüplerimizden Varyant Rotary Kulübü ve Club Berlin Platz Der Republik işbirliği ile hazırlanan Global Grand projesi ile “Mobil Sağlık Kliniği” yaptırıldı. İnşallah memleketimizde ihtiyaç olan yerlerde halkımıza şifa dağıtır. Ben bu projede emek veren ve Adıyaman’a destek olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Toplumsal projelere önem verdiklerini, özellikle Eğitim ve Sağlık alanında çok kıymetli projelerin hayata geçirildiğine dikkat çeken Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Guvernör Yardımcısı Kemal Nas;” Dünyaya Umut Ol, sloganı ile çıktığımız bu yolda özellikle Adıyamanlı kardeşlerimize de umut olmaya devam ediyoruz. Depremin ilk gününden buyana Adıyaman ve Hatay başta olmak üzere diğer deprem illerinde de halkımızın acılarına ortak olmak ve yaralarını sarmak adına eğitim ve sağlık projelerine destek oluyoruz. Nemrut Rotary Kulübü olarak toplumsal ihtiyaçların giderilmesi için Uluslararası Rotary Vakfı ile Varyant Rotary Kulübümüz ve Club Berlin Platz Der Republik ile ortaklaşa hazırladığımız Global Grand projesi ile Mobil Klinik projemizi gerçekleştirdik. Türkiye genelindeki bütün Rotary kulüplerimiz adeta bölgeye yardım edebilmek için bütün enerjilerini sonuna kadar kullandı. Her şeyin başı sağlık diyerek Adıyaman’da sektörüne destek olacak Mobil Kliniği yaptırdık ve bugün Adıyamanlı kardeşlerimize şifa dağıtması dileğiyle İl Sağlık Müdürlü Dr. Cengiz Yorulmaz’a teslim ettik. Bizler Rotary 2440. Bölge Federasyonuna bağlı Varyant Rotary Kulübümüzün de kardeş kulübü olan Nemrut Rotary Kulübüne gönülden teşekkür ediyoruz. Eğer onlar Adıyaman’da olmasaydı Adıyaman’ın neye ve nelere ihtiyacı var bilemezdik. Ancak onlar bu kentin bütün sorunlarını ve ihtiyaçlarını sürekli bizimle paylaşıyor. Bizler de elimizden gelen desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Cengiz Yorulmaz, Türkiye Rotary ailesinin Adıyaman için yaptığı tüm hizmetlerin topluma büyük yararlar sağladığına dikkat çekerek, Sağlık alanında verdikleri desteklerden ve Adıyaman’a sağlanan sağlık yardım projelerinden dolayı teşekkür etti.

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyon Başkanı Yardımcısı Kemal Nas, Varyant Rotary Kulübü Başkanı Melisa Çiçek Dinç, Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Mehtap Binzet, Kulüp Sekreteri Kerem Oranlı, Rotary Proje Sorumlusu Ferit Binzet ile Rotaryenler ve İl Sağlık Müdürü Dr. Cengiz Yorulmaz, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Mustafa Kutlu Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen devir teslim imza töreninin ardından Mobil Kliniğinde incelemelerde bulunarak hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak : PHA