10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Gül, basın çalışanlarının, kamuoyunun eksiksiz, tarafsız, doğru bilgilendirilmesi ve vatandaşların haber alma hakkının korunması açısından önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

"Gazetecilerimiz vatandaşlarımızın doğru haber alması için fedakârca çalışmaktadır"

Mustafa Gül açıklamasında şunları söyledi:

"Basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimiz vatandaşlarımızın doğru bir şekilde haber alma hakkını sağlayabilmek için fedakârca çalışmaktadır. Ülkemizin ve şehrimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı şekilde çalışmasına yardımcı olan, büyük bir gayretle çalışan fedakâr Gazeteci Meslektaşlarımızdır. Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi için her şartta görevleri peşinde koşan, mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden, başta Adıyaman Basını olmak üzere bütün basın çalışanlarının ve gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, meslek hayatlarındaki başarılarının devamını dilerim."