Alkayış açıklamasında, “Her 12 Eylül, bizlere darbelerin ülkemiz üzerindeki ağır tahribatını hatırlatır. 12 Eylül 1980 darbesi, ülkemizin istikrarını baltalamış, masum vatandaşlarımızın hayatına mal olmuştur. Milletimiz ise her daim darbelere karşı durmuş, en zor şartlarda bile demokrasiden ve sivil siyasetten yana iradesini ortaya koymuştur,” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında 15 Temmuz’a da değinen Alkayış, “En son 15 Temmuz hain darbe girişiminde, aziz milletimiz dünyada eşi benzeri görülmemiş bir dayanışmayla darbeci zihniyeti tarihin çöplüğüne atmıştır. Bu dirayetli duruş, demokrasimizin teminatı olmuştur,” dedi.

Alkayış, mevcut anayasanın darbe koşullarında hazırlandığını hatırlatarak, şu sözlerle yeni anayasa hedefini dile getirdi:

“12 Eylül Darbesi’nin yıl dönümünde, darbe mantığını ve darbecileri bir kez daha lanetliyoruz. Darbe şartlarında hazırlanan mevcut Anayasanın yerine, milletimizin arzusuna uygun şekilde; sivil, demokratik, katılımcı ve toplumun her kesimini kucaklayan yeni bir Anayasa’yı ülkemize kazandırmak en büyük hedefimizdir. İnşallah, milletimizin desteğiyle darbe izlerinden arınmış, özgürlükleri ve demokrasiyi esas alan sivil Anayasayı hep birlikte inşa edeceğiz.”

