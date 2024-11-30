Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) öncülüğünde gerçekleşen toplantıya, sivil toplum kuruluşları, sanayiciler ve iş insanları katıldı. Abdulkadir Kurt, Adıyaman için birlikte hareket etmenin ve iş dünyasının sorunlarına çözüm üretmenin önemine dikkat çekti.

"Adıyaman İçin Bir Aradayız"

Toplantı çıkışı konuşan MÜSİAD Adıyaman Başkanı Abdulkadir Kurt, Adıyaman’ın kalkınması için tüm paydaşların bir arada olmasının büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Kurt, “Bugün çok kıymetli ve değerli bir gündü. Ticaret ve Sanayi Odamız öncülüğünde, tüm sivil toplum kuruluşları ve Adıyaman sevdalıları bir araya geldi. Bu birlikteliğin, Adıyaman için çok önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum. Adıyaman için bundan sonra da hep birlikte hareket etmeye taahhüt ediyoruz” dedi.

Mücbir Sebep Halinin Uzatılması Talebi

Adıyaman’ın iş dünyası ve sanayi sektörü adına önemli taleplerde bulunan Kurt, mücbir sebep halinin uzatılmasının ve ticaretin hızlanması için adımlar atılmasının gerektiğini belirtti. Kurt, “Bu mücbir sebep halinin uzatılması, şehrimizin tüm paydaşları için büyük önem taşıyor. Sadece ticaret değil, tüm Adıyamanlılar dolaylı olarak bu durumdan etkileniyor. Bu konuda Cumhurbaşkanımızdan ve ilgili yetkililerden taleplerimizi ilettik” diye konuştu.

Finansal Zorluklar ve Yüksek Faiz Oranları

MÜSİAD Adıyaman Başkanı Abdulkadir Kurt, iş dünyasının karşılaştığı finansal sorunları da gündeme getirdi. Özellikle Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerinin yüksek faiz oranlarıyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşandığını belirten Kurt, “Sanayiciler ve esnaf, zamanında KGF kredisi kullandılar ancak şu anki faiz oranları ciddi bir yük oluşturuyor. Türkiye genelinde faiz oranları yüzde 50 seviyelerine ulaşmışken, Adıyaman’da bu oran yüzde 82’lere çıkmış durumda. Bu durum, iş dünyasını zor durumda bırakıyor” dedi.

Çözüm Beklentisi

Kurt, yüksek faiz oranlarının düşürülmesi ve finansal erişim sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Adıyaman’daki sanayiciler ve esnaflar büyük bir ekonomik sıkıntı içerisinde. Bu sorunun çözülmesi için yetkililerden destek bekliyoruz. Faiz oranlarının düşürülmesi, ticaretin daha sağlıklı yürümesi için çok önemli bir adım olacaktır” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA