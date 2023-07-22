Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin kısa MURGEM olan üniversite sınavlarına hazırlık kursuyla sözel puan türünde 3 bin bandına yerleşen Sevinç Onur, “Ücretsiz olması beni buraya yönlendirdi. Çünkü dershaneler çok pahalı ve biz iki kardeşiz” dedi.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da açıldığı 2015 yılından itibaren binlerce gencin üniversite hayalini gerçeğe dönüştüren MURGEM, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarılara imza attı. Bu yıl lise son ve mezun gruplarında 525 öğrenciyi sınavlara hazırlayan MURGEM, açıklanan sonuçlara göre farklı puan türlerinde ilk 20 bin içine 6 öğrencisini yerleştirme başarısı gösterdi.

O öğrencilerden biri de sözel puan türünde 3 bin bandına yerleşen 18 yaşındaki Sevinç Onur oldu. Arkadaş çevresinin MURGEM’e geldiğini anlatan Onur, “Dershaneler çok pahalı ve biz iki kardeşiz. ‘Evde çalışacağım’ demiştim. Ama ücretsiz olması ve hocaların da kalitesi beni buraya yönlendirdi” diye konuştu. Onur, “Sınıf öğretmenliği istiyordum ama beklediğimden daha iyi geldi sıralamam. Şu anda hukuk da düşünüyorum” dedi.

Meryem Akpınar ise sözel puan türünde 18 bin bandında yer aldı. Hayalinde tarih ya da Türk dili ve edebiyatı fakülteleri yatıyor. MURGEM’le okullarına gelen bir öğretmen sayesinde tanıştığını anlatan Akpınar, “Ben başta biraz ön yargılıydım. Ücretsiz olduğu için cidden yeterli bir eğitim verebilir mi diye bir önyargım vardı” dedi. Geçen yıl yaz aylarında MURGEM’e gelmeye başladığını belirten Akpınar, “O üç aylık dönemde bile güzel bir eğitim aldığımızı düşünüyorum. Eksiklerim vardı. Buranın sistemi beni cidden tatmin etti. Bütün eksiklerimi kapattım diyebilirim. Çok güzel bir eğitim aldım. İyi ki buraya gelmişim” diye konuştu.