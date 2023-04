Yaklaşan 14 Mayıs seçimleri dolayısıyla seçmen kağıtlarının muhtarlar tarafından dağıtılmaya başlandığını ifade eden Girne Mahallesi Muhtarı Murat Kaymak, Girne Mahallesi’nde yaklaşık 12 bin seçmenin olduğunu ve seçmen kağıtlarını dahi dağıtmakta sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Türkiye genelinde nüfus bakımından mahalle olarak birçok ilçeden büyük olduklarını ifade eden Girne Mahallesi Muhtarı Murat Kaymak, “Deprem öncesi mahallemizin nüfusu yaklaşık 17 bin civarında iken bu rakam deprem sonrası 20 binlere ulaştı. Mahallemiz Türkiye genelinde nüfus bakımından birçok ilçeden büyük olup, bu sayı her geçen gün de artmaktadır. Dolayısıyla hizmet noktasında vatandaşlarımıza ulaşmada ve bir sıkıntılarını gidermede problem yaşıyoruz. Problem iş görmede değil, sıkıntısı olan vatandaşlarımızın sayısının çok olması ve dolayısıyla yetiştirememizden kaynaklanıyor. Bu ve benzeri problemlerin yaşanmaması adına yetkililerden beklentimiz mahallemizin an az ikiye bölünmesi ve muhtarlığın yükünün hafifletilmesidir. Şu an seçim sürecindeyiz ve seçmen kağıtlarını dağıtmak zorundayız. 12 bin seçmenli bir mahalleye seçmen kağıtlarını dağıtmak bizlere sıkıntı yaratıyor. Beklentimiz bu sorunumuzun bir an evvel çözülmesidir” dedi.

Kaynak : PHA