Yay üretme konusunda sektörün ileri gelenlerinden biri olan firma, tüm çalışma birimlerinde

her zaman yenilikten yana olmuş, üretime çalışanların görüşünü de dahil etmiş, hem iç hem

de dış müşteri memnuniyetini sağlamıştır.

Kendi gücü ile ürünlerini tasarlayarak üretmek konusunda hedef belirlemiş olan firmanın

daimi amacı ise müşteri memnuniyetini kesintisiz sağlamaktır.

Ürün Kataloğu

Firma tarafından geliştirilen ve üretimi yapılan ürünler pek çok sektörde faydalı ve önemli

bileşenlerdendir. Örneğin firmanın üretimini yaptığı ürünlerden olan segman yay kategorisi

otomotiv sektöründe sızıntı önleme maksadıyla kullanılan önemli yedek parça üründür.

Firma otomotiv sektörü ile birlikte pek çok sektörde varlığını gösterir. Bu sektörlerden

özellikle oyuncak ve mobilya sektöründe kullanılan ve hareket kabiliyeti yaratan kurma yay

kullanım alanı geniş bir üründür.

Beyaz eşya, makine, otomotiv sektörlerinde kullanımı olan çekme yay kategorisi ise ürüne

esneklik kazandıran bir parçadır. Bu ürünler ve daha fazla ürün çeşidi müşterinin ihtiyacına

göre yeterli uzunluk ve kalınlıkta üretilebilmektedir. Firma, müşterisinin bu ihtiyaçlarına göre

ürünleri geliştirerek satışını yapar.

Kalite Ve Değer Odaklılık

Kurulduğu zamandan bu yana firmanın birincil değeri müşterisini memnun etmektir. Onların

ihtiyaçlarına uygun olan ürünü ihtiyaç duyulan zamanda teslim etmek için çok çalışır. Aynı

zamanda bu ürünlerin kaliteli olması da bir diğer hedeftir. Yani en kaliteli ürünü gerekli

zamanda müşterisine ulaştırma gayreti vardır.

Firma aynı zamanda kendi çalışanlarına da değer vermektedir. Onların motivasyonu ve kişisel

gelişimine destek vererek edindikleri bilgi birikimlerini firmanın gelişimi için kullanmaları

yönünde destekler. Her türlü karar mekanizmasında çalışanlarının fikrini alarak güçlü

yapısına güç katar. Yeni fikirleri her zaman dikkate alır ve bu fikirlerin geliştirilmesini

destekler. İnsana verdiği değer sayesinde bulunduğu konumu yükseltir.