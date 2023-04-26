Yay üretme konusunda sektörün ileri gelenlerinden biri olan firma, tüm çalışma birimlerinde
her zaman yenilikten yana olmuş, üretime çalışanların görüşünü de dahil etmiş, hem iç hem
de dış müşteri memnuniyetini sağlamıştır.
Kendi gücü ile ürünlerini tasarlayarak üretmek konusunda hedef belirlemiş olan firmanın
daimi amacı ise müşteri memnuniyetini kesintisiz sağlamaktır.
Ürün Kataloğu
Firma tarafından geliştirilen ve üretimi yapılan ürünler pek çok sektörde faydalı ve önemli
bileşenlerdendir. Örneğin firmanın üretimini yaptığı ürünlerden olan segman yay kategorisi
otomotiv sektöründe sızıntı önleme maksadıyla kullanılan önemli yedek parça üründür.
Firma otomotiv sektörü ile birlikte pek çok sektörde varlığını gösterir. Bu sektörlerden
özellikle oyuncak ve mobilya sektöründe kullanılan ve hareket kabiliyeti yaratan kurma yay
kullanım alanı geniş bir üründür.
Beyaz eşya, makine, otomotiv sektörlerinde kullanımı olan çekme yay kategorisi ise ürüne
esneklik kazandıran bir parçadır. Bu ürünler ve daha fazla ürün çeşidi müşterinin ihtiyacına
göre yeterli uzunluk ve kalınlıkta üretilebilmektedir. Firma, müşterisinin bu ihtiyaçlarına göre
ürünleri geliştirerek satışını yapar.
Kalite Ve Değer Odaklılık
Kurulduğu zamandan bu yana firmanın birincil değeri müşterisini memnun etmektir. Onların
ihtiyaçlarına uygun olan ürünü ihtiyaç duyulan zamanda teslim etmek için çok çalışır. Aynı
zamanda bu ürünlerin kaliteli olması da bir diğer hedeftir. Yani en kaliteli ürünü gerekli
zamanda müşterisine ulaştırma gayreti vardır.
Firma aynı zamanda kendi çalışanlarına da değer vermektedir. Onların motivasyonu ve kişisel
gelişimine destek vererek edindikleri bilgi birikimlerini firmanın gelişimi için kullanmaları
yönünde destekler. Her türlü karar mekanizmasında çalışanlarının fikrini alarak güçlü
yapısına güç katar. Yeni fikirleri her zaman dikkate alır ve bu fikirlerin geliştirilmesini
destekler. İnsana verdiği değer sayesinde bulunduğu konumu yükseltir.