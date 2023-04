Kahta’nın nüfus yoğunluğu bakımından ikinci büyük mahallesi olduklarını ve depremden en çok etkilenen mahalle olduklarını ifade eden Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Nedim Türk, “Mahallemizde yüksek yapılı binaların çoğunlukta olması ve bunların çoğunun da hasarlı olması sebebiyle depremden sonra barınma sıkıntısı ortaya çıktı. Daha sonra durumu yetkililere hemen bildirdik ve mahallemizde çadır kentler kuruldu. Çadır kentlerimize sonradan mahalleli haricinde dışarıdan gelen depremzedeleri de konuk ettik. Çadır kentimizdeki depremzede vatandaşlarımızla her gün bire bir görüşerek sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını gidermekteyiz. Telefonum 7/24 açık olup mahalle dışından da beni arayarak yardım ve destek isteyenler oluyor. Bunlara da gücümüz nezdinde yardımlarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizler hizmet için seçilmiş insanlar olarak üzerimize düşen görevleri layıkıyla yapmak zorundayız. Sonuç itibarı ile bu vatandaşlar bizim kardeşlerimiz, akrabalarımız, dostlarımız ve bizim halkımız.

Hizmet denince akla sadece maddiyat gelmesin. Bazen çadır kentte dolaşırken küçük bir yavrumuza bir tebessüm, bir güler yüz dahi göstermek bütün dünyalara bedel oluyor. Bu mübarek ayda Allah herkesin yardımlarını ve desteklerini kabul etsin inşallah. Ben tekrardan vatandaşlarımıza destek konusunda emeği geçen herkese buradan teşekkür ediyorum” dedi.

Muhtara istedikleri zaman ulaşabildiklerini ifade eden depremzede vatandaşlar ise, “Depremin ilk gününden itibaren muhtarımız bizlere maddi manevi her konuda yardımcı oluyor. İstediğimiz zaman kendisine ulaşabiliyoruz ve anında eksikliklerimizi gidererek bizlere yardım ediyor. Mahallemiz dışında her kesimden insanların sorunlarıyla ilgilenerek adeta bir belediye hizmeti vermeye başladı. Bu hizmetleri bizlere sunamayan bir belediye varken muhtarımızın bir belediye gibi bizlere hizmet vermesi ise takdire şayandır. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dediler.

Kaynak : PHA