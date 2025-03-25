“Kadir Gecesi Bin Aydan Daha Hayırlıdır”

Ramazan ayının son günlerine girildiğini hatırlatan Dr. Mevlüt Haliloğlu, Kadir Gecesi’nin Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ramazan ayının Kur’an ayı olduğunu Bakara suresinde belirtildiği gibi, Kadir suresinde de Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ifade ediliyor. Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğunu Cenab-ı Allah açıkça beyan ediyor. Bu gece, tan yeri ağarıncaya kadar melekler ve Cebrail aleyhisselam her önemli iş için yeryüzüne inerler. Bu gece selam gecesidir.”

“Kadir Gecesi Ramazan’ın Zirvesidir”

Kadir Gecesi’nin Ramazan ayının zirvesi olduğunu vurgulayan Haliloğlu, bu gecenin kesin olarak hangi gece olduğunun bilinmediğini ancak Peygamber Efendimiz’den gelen rivayetlere göre Ramazan’ın son on gecesinde ve özellikle tek gecelerde aranması gerektiğini ifade etti. Müslim’de geçen bir rivayete göre ise bu gecenin Ramazan ayının 27. gecesi olduğuna dikkat çeken Haliloğlu, “Bu yıl 26 Mart Çarşamba’yı, 27 Mart Perşembe’ye bağlayan geceyi Kadir Gecesi olarak idrak edeceğiz inşallah” dedi.

“Özel Bir İbadet Var mı?”

Haliloğlu, Kadir Gecesi için özel bir ibadetin olup olmadığına dair açıklamalarda da bulundu. Peygamber Efendimiz’in Hz. Aişe’ye öğrettiği duayı hatırlatarak şöyle devam etti:

“Hz. Aişe validemizden rivayet edilen bir hadiste Peygamberimizin ona şöyle tavsiyede bulunduğu ifade edilmektedir: ‘De ki ya Aişe, Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni de affeyle.’ Bu duayı sık sık yapmalıyız. Bununla birlikte, Kur’an okuyarak, beş vakit namazımızı kılarak, orucumuzu tutarak, teravih namazımızla birlikte istiğfarda bulunarak, tövbe ederek ve hem dünyevi hem de uhrevi işlerimiz için Cenab-ı Allah’a yalvararak bu geceyi geçirmeye çalışalım.”

“Fakir Fukarayı Unutmamalıyız”

Kadir Gecesi’nin sadece ibadetle değil, aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma ile değerlendirilmesi gerektiğini belirten Haliloğlu, fakirleri, garipleri hatırlamanın da bu gecenin maneviyatına uygun olacağını ifade etti.

“Dualarımız Kabul Olsun”

Son olarak, bu gecede yapılan duaların kabul olması dileğinde bulunan Haliloğlu şunları söyledi:

“Cenab-ı Allah bu gecede yaptığımız duaları kabul eylesin, diğer ibadetlerimizi makbul eylesin. Türkiye’mizde, memleketimizde ve dünyanın muhtelif yerlerinde zor şartlar altında hayatını sürdüren kardeşlerimize yardım eylesin. Bu gecenin bize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”

Kaynak : PHA