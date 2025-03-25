Resim ve Şiir Yarışmaları Düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında, lise öğrencileri arasında resim yarışması, ortaokul öğrencileri arasında ise Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un Başkanlıkça belirlenen şiirlerinden birini sahnede ezbere okuma yarışması gerçekleştirildi. Öğrenciler, Çanakkale Zaferi’nin manevi atmosferini sanat yoluyla yaşatarak anlamlı bir etkinliğe imza attılar.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Yarışmaların sonuçları Daru'l Erkam Hafızlık Kur'an Kursunda yapılan programda açıklandı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri, 25 Mart tarihinde İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu tarafından takdim edildi.

Genç Nesillerde Çanakkale Ruhu Canlandırıldı

Etkinlikte konuşan İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, Çanakkale Zaferi’nin genç nesillere aktarılmasının önemine değinerek, bu tür yarışmaların milli ve manevi değerlerin yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Haliloğlu, yarışmalara katılan tüm öğrencilere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak : PHA