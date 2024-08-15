Terörle mücadele konusunda son bir haftada 73 teröristin etkisiz hale getirilirken, hudutlardaki çalışmalarda 11'i terör örgütü mensubu olan 529 şahıs yakalandı. Bin 383 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından icra edilen toplantıda kesintisiz şekilde ve kararlılıkla uygulanan terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil, son bir haftada 73, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar ise 845’i Irak’ın, 880’i Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere bin 725 teröristin etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

HUDUTLARDA 529 ŞAHIS YAKALANDI

Cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz şekilde korunan hudutlarda devam ettiği kaydedildi.

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 529 şahıs yakalanırken, bin 383 şahıs ise hududu geçemeden engellendiği, yakalanan şahıslardan 11’i terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.

Yine 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 336’ya yükseldiği belirtilirken, hududu geçemeden engellenen kişi sayısının da 69 bin 331 olduğu kaydedildi.

Ayrıca, geçtiğimiz hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist Habur’daki Hudut Karakolu'na teslim olduğu bildirildi.