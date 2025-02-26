MSB, operasyonun detaylarını paylaşarak, terörle mücadelede kararlılığın sürdüğünü ve sınır güvenliğinin sağlanması için operasyonların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede huzur ve güvenliği sağlamak için terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!"

Sınır Ötesi Operasyonlar Devam Ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyi ve Irak’ın kuzeyinde PKK/YPG’ye karşı operasyonlarını sürdürüyor. Son dönemde özellikle Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyon bölgelerinde teröristlerin sızma girişimlerine karşı anında karşılık verildiği belirtiliyor.

Yetkililer, Türkiye’nin sınır güvenliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadeleye devam edeceğini vurgularken, milli güvenliği sağlamak için operasyonların aralıksız süreceği ifade edildi.

Bu kapsamda, son haftalarda düzenlenen hava ve kara harekâtlarıyla çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiş ve örgüte ağır darbeler vurulmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede terör unsurlarına karşı yürüttüğü operasyonların süreceği bildirildi.

Kaynak : PHA