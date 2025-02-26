"Hükümlülerin Video ile Görüşmesi Mevzuata Aykırı"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, cezaevlerindeki hükümlülerin video aracılığıyla dış dünyayla görüşmesinin yasal olarak mümkün olmadığını belirtti. Tunç, "Hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesi mevzuatımıza uygun değil." ifadelerini kullanarak, bu konuda herhangi bir hukuki değişiklik yapılmadığını vurguladı.

Tunç, DEM Parti heyetinin İmralı'da gerçekleştireceği görüşmenin ardından resmi açıklamalar yapılacağını belirtti.

"Terörsüz Türkiye Hedefi Doğrultusunda Çalışmalar Sürüyor"

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Terörsüz Türkiye" hedefini hatırlatarak, devletin terörle mücadelede kararlılığını yineledi. Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında dile getirdiği terörle mücadele hamlesine atıfta bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda net bir irade ortaya koyduğunu söyledi.

"Türkiye'nin 100. yılına yaklaştığımız bu süreçte, terörün sona ermesi ve terör örgütünün tamamen feshedilmesi gerekiyor. Güvenlik güçlerimizin ve devletimizin bu yöndeki mücadelesi kararlılıkla sürmektedir." diyen Tunç, Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe ulaşması için kapsamlı adımlar atılacağını belirtti.

Görüşme Sonrası Açıklamalar Yapılacak

DEM Parti heyetinin İmralı’da gerçekleştireceği görüşmeye dair detaylı bir açıklamanın olup olmayacağına yönelik soruya ise Bakan Tunç, "Yarın DEM Partililerin görüşmesi gerçekleşsin, sonrasında açıklamalar yapılacak." yanıtını verdi.

DEM Parti’nin İmralı ziyareti, siyasi çevrelerde büyük yankı uyandırırken, Adalet Bakanlığı’nın ve hükümetin bu süreçte nasıl bir tutum sergileyeceği merakla bekleniyor. Özellikle, terör örgütünün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ve siyasi çözüm süreçleri kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA