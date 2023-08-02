Milli Savunma Bakanlığı, terörü kaynağında kurutmakta azim ve kararlılığını sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Paylaşımda, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Zap'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" ifadeleri kullanıldı.