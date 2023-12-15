Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, “Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Interpolün aradığı 2 kişi daha İstanbul'da 'Kafes'lendi Interpolün aradığı 2 kişi daha İstanbul'da 'Kafes'lendi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi.

Böylece bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7 oldu.