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Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi. Böylece bugün itibarıyla… pic.twitter.com/6Ndfnm9COw — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 15, 2023

Böylece bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi.

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Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, “Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

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