MSB'nin yaptığı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

"Teröristler Kaçınılmaz Sondan Kurtulamayacak"

Bakanlığın operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar."

Bu operasyonların, bölgedeki terör tehdidini bertaraf etmek ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla devam ettiği vurgulandı.

Sınır Ötesi Operasyonlar Devam Ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele kapsamında Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle Pençe-Kilit Operasyonu, Barış Pınarı Harekatı ve Fırat Kalkanı bölgesinde gerçekleştirilen hava ve kara operasyonları ile bölgedeki terör unsurlarına ağır darbe vuruluyor.

Kaynak : PHA