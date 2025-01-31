Dava Yargıtay’da Temyiz Aşamasında

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve istinaf aşamasından geçen dava, şu anda Yargıtay’da temyiz aşamasında bulunuyor. Bakanlık, bu aşamada dosyaya müdahil olarak beraat kararına itiraz etti.

Bakanlık, aynı zamanda taraflar arasında Diyarbakır’da devam eden benzer nitelikte başka bir davaya da müdahil olarak, mağdurun korunması için süreci yakından takip ettiğini bildirdi.

Bakanlık: "Hukuki Süreci Takip Ediyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk istismarıyla ilgili vakalarda mağdurların haklarını savunma konusunda kararlılıkla hareket ettiklerini belirterek, bu tür davalarda hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti.

Bakanlık yetkilileri, çocukların üstün yararı ve korunmasının esas olduğunu, adaletin sağlanması için her türlü hukuki girişimin sürdürüleceğini vurguladı.

Davanın Seyri ve Kamuoyunun Tepkisi

Söz konusu dava, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, çocuk istismarına karşı alınması gereken önlemler ve hukuki süreçlerin etkin işletilmesi konusunda tartışmaları da beraberinde getirdi. Bakanlığın müdahilliği, mağdur haklarının korunması açısından kritik bir adım olarak görülüyor.

Önümüzdeki süreçte Yargıtay’ın vereceği karar merakla beklenirken, Bakanlığın girişimiyle davada yeni bir hukuki değerlendirme yapılması olası görünüyor.

Kaynak : PHA