Özdağ, Halk TV yazarlarını gözaltına alan ve tutuklayan savcıların, kendisinin cezaevinden sızdırılan kişisel verileriyle ilgili herhangi bir işlem yapıp yapmayacağını merak ettiğini belirtti.

Özdağ: "Dilekçemin Yayınlanması Hukuk Dışıdır"

Ümit Özdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, tek kişilik hücrede tutulduğunu ve yetersiz ışık nedeniyle okuma-yazma yapmakta zorlandığını, bu nedenle cezaevi yönetimine yazılı bir dilekçeyle çalışma lambası talep ettiğini belirtti. Özdağ, bu dilekçenin fotokopisinin bir haber metniyle birlikte Sabah Gazetesi'nin internet sitesinde yayınlandığını ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Öcalan için rehin tutulduğum tek kişilik hücrede, ışıklandırmanın hava karardıktan sonra okuma ve yazma yapmam için yetersiz olmasından dolayı yazılı dilekçe vererek, varsa kantinden, yoksa dışarıdan çalışma lambası temin edilmesini talep eden yazılı dilekçe verdim. Bu dilekçenin bir fotokopisini, bir haber metniyle birlikte 29 Ocak 2025 tarihinde yayımlanan Sabah Gazetesi internet sitesinde yayımlandığını öğrendim."

Özdağ, bu haberin bir gazeteci tarafından "H.A." mahlasını kullanarak kaleme alındığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Halk TV yazarlarını röportaj için gözaltına alan, tutuklayan, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol uygulayan savcılar, kişisel verilerimin cezaevinden çıkarılarak gazetede yayımlayan Sabah Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni ve bu muhabirle ilgili harekete geçip geçmeyeceğini merakla bekliyorum."

Adalet Bakanı’na ve Yetkililere Çağrı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, paylaşımında Adalet Bakanlığı ve Bakan Yılmaz Tunç’u etiketleyerek hukuki sürecin başlatılması gerektiğini vurguladı. Özdağ’ın, kişisel verilerinin izinsiz şekilde yayınlanmasının hukuki bir ihlal olup olmadığının araştırılmasını talep ettiği belirtiliyor.

Özdağ’ın avukatlarının, konuyla ilgili hukuki süreç başlatmayı değerlendirdiği ifade edilirken, konunun kişisel verilerin korunması ve cezaevi mahremiyeti açısından ciddi bir ihlal teşkil edip etmediği konusunda yetkililerden açıklama beklediği öğrenildi.

Cezaevinden Sızdırılan Bilgiler Tartışma Yaratıyor

Ümit Özdağ’ın dilekçesinin basına sızdırılması, cezaevlerindeki mahremiyet ve kişisel verilerin korunması konularında ciddi bir tartışma başlattı. Özdağ’ın açıklamalarına, muhalefetten ve insan hakları savunucularından destek gelirken, bu durumun hukuki bir soruşturma gerektirip gerektirmediği konusunda yetkililerin adım atıp atmayacağı merak ediliyor.

Konuya ilişkin Sabah Gazetesi ve ilgili savcılıklardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak : PHA