Özdemir, paylaşımında Halk TV’nin uzun yıllardır MHP ve Cumhur İttifakı karşıtlığıyla hareket ettiğini, devletin bütünlüğüne zarar verecek yayınlar yaptığını iddia ederek, bu yayınların denetim altına alınması gerektiğini vurguladı.

"Basın Özgürlüğü, Hukukun Üstünde Değildir"

MHP'li Özdemir, açıklamasında Türkiye’de basın özgürlüğü kavramının bazı çevrelerce istismar edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde basın özgürlüğü tanımı sürekli istismar edilen, hukuki karşılığı ve gerçeklerden ziyade, sözde gazetecilerin maksatlarını gizlemek için kullandıkları bir terim olarak öne çıkmaktadır. Muhalif gazetecilik gibi uçuk ve absürt bir ifade etrafında toplanan bazı basın-yayın kuruluşları, basın faaliyeti dışında her türlü kirli ve karanlık işlerle kendilerini dokunulmaz kabul ettirme çabasına girmektedir."

Basın özgürlüğünün sınırsız bir alanı kapsamadığını ve Anayasa'nın 28. maddesinin basın özgürlüğüne belirli sınırlar getirdiğini belirten Özdemir, bu sınırların “başkalarının şöhret ve haklarının korunması, devletin ve toplumun korunması ve ahlakın korunması” gibi başlıklardan oluştuğunu hatırlattı.

"Halk TV’nin Faaliyetleri Hukuki Sınırları Aşmaktadır"

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni'nin, kamuoyuna mal olmuş bir hukuki dosyayla ilgili bilirkişinin rızası dışında kayıtlarını alarak yayın yapmasının Anayasa’nın ihlali olduğunu belirten MHP’li Özdemir, bu durumun suç teşkil ettiğini ifade etti.

Özdemir, Halk TV’nin geçmişten bu yana MHP ve Cumhur İttifakı karşıtlığı ile hareket ettiğini, sistematik olarak itibar suikastı yaptığını ve dezenformasyon yaydığını öne sürerek şunları söyledi:

"Halk TV, uzun yıllardır Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı’na karşı itibar suikastı yapan, dezenformasyon yayan ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne zarar vermeye çalışan bir yayın çizgisine sahiptir. RTÜK tarafından da bu durum defalarca kez tespit edilmiş ve gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır."

"Halk TV’nin Gerçek Yüzü Ortaya Çıkacaktır"

Özdemir, Halk TV’nin sahibi olan Cafer Mahiroğlu hakkında kamuoyuna yansıyan çeşitli iddialar olduğunu ve bu iddiaların yanıtlanmadığını da belirtti. Halk TV’de yer alan gazetecilerin, ekranlarda "hukukun üstünlüğünü savunurken", haklarında soruşturma açıldığında sessiz kaldıklarını söyleyen Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Yalan, iftira ve Türkiye aleyhine yürütülen beşinci kol faaliyetlerinin merkezi gibi çalışan Halk TV’nin hukuk karşısında bir tutum sergileyip yayın politikasında farklı bir tavır takınması kimseyi şaşırtmamalıdır. Halk TV’nin gerçek yüzü ortaya çıkacaktır."

"Hukuki Süreci Takip Edeceğiz"

Özdemir, MHP olarak Halk TV’nin faaliyetlerinin hukuki açıdan takipçisi olacaklarını ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti. Açıklamasını “Halk TV’nin ipliğinin pazara çıkması, maskelerin düşmesi ve hakikatin ortaya çıkması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PHA