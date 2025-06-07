Edebiyat Dünyasında Hüzün: Sezai Karakoç’un İlham Perisi 95 Yaşında Vefat Etti

Akkaya’nın naaşı, 9 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

Bir Aşk, Bir Şiir, Bir Kadın: Muazzez Akkaya

1930 yılında Sakarya’nın Geyve ilçesinde doğan Muazzez Akkaya, edebiyat tarihine bir şiirin merkezindeki isim olarak geçti. 1948 yılında Kandilli Kız Lisesi’nden mezun olan Akkaya, ardından Ankara’da Mülkiye Mektebi’nin Maliye bölümüne girdi. Burada aynı sıralarda eğitim gören iki büyük şair Sezai Karakoç ve Cemal Süreya ile sınıf arkadaşı oldu.

1954 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Akkaya, Hazine avukatı olarak kamu hizmetinde bulundu. Ancak onu Türkiye’nin hafızasına kazıyan asıl şey, adının gizli bir aşkı simgelediği şiir oldu.

Edebiyat Dünyasında Bir Efsane: Mona Roza

Şair Sezai Karakoç’un 1950 yılında kaleme aldığı “Mona Roza” şiiri, hem şekli hem içeriğiyle Türk edebiyatında benzersiz bir yere sahiptir. Şiirin her bir kıtası, dönemin genç şairinin derin bir aşkla bağlandığı Muazzez Akkaya’ya ithaf edilmişti. Karakoç, şiirinde her dizeye onun adını gizli bir akrostişle yerleştirerek, aşkını sonsuzlaştırdı.

Kamuoyuna yıllar boyunca şiirin ilham kaynağının kim olduğu açıklanmasa da, zamanla bu gizemli ilhamın Muazzez Akkaya olduğu ortaya çıktı. Şiir; yalnızlık, aşk, zaman ve ölüm gibi temaları işlerken, edebi estetiğiyle de kuşaklar boyu yankı buldu.

"Aahh! Senin Yüzünden Kana Batacak": Karakoç'un Kaleminden Efsaneleşen Duygular

“Mona Roza siyah güller, ak güller

Geyve’nin gülleri ve beyaz yatak

Kanadı kırık kuş merhamet ister

Aahh! Senin yüzünden kana batacak!”

Bu dizelerle Türk şiirinde unutulmaz bir iz bırakan Sezai Karakoç, iç dünyasındaki büyük aşkı hiçbir zaman açıkça dile getirmedi. Ancak bu şiir, Muazzez Akkaya’ya adanmış bir sessiz yakarış olarak edebiyat dünyasının baş köşesinde yer aldı.

Edebiyat Camiasından Taziye Mesajları

Muazzez Akkaya Giray’ın vefat haberinin ardından sosyal medyada ve kültür-sanat camiasında birçok isim taziye mesajları yayımladı. “Mona Roza”nın ilhamı olan bir kadının artık aramızda olmaması, Sezai Karakoç’un ardından edebiyat dünyasında ikinci bir büyük vedayı beraberinde getirdi.

Adı bir şiirde, bir aşkta ve bir dönemde ölümsüzleşen Muazzez Akkaya Giray, artık ebedi istirahatgahında. Ancak “Mona Roza”nın satırlarında olduğu gibi, her zaman okurlarla birlikte yaşamaya devam edecek…

Kaynak : PHA