Minik Kahramanlara Moral ve Motivasyon

Ünye Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından düzenlenen etkinlikte, tedavi gören ve sünnet olan çocuklara “Üstün Cesaret Belgesi” takdim edildi. Başhekim Dr. Yılmaz Dündar, bu anlamlı uygulamanın amacını şu sözlerle açıkladı:

“Bu belge, çocuklarımızın göstermiş olduğu cesaretin bir simgesi. Onların tedavi sürecindeki dayanıklılığı ve ailelerinin desteği bizim için çok kıymetli. Çocuklarımız bu belgeyle, cesaretlerinin birer hatıra olarak hep yanlarında olacağını hatırlayacak.”

Çocukların Gözlerindeki Mutluluk

Belge takdim töreni sırasında çocukların mutluluğu ve heyecanı yüzlerinden okunurken, aileler de bu anlamlı etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Aileler, çocuklarının bu süreçte yaşadığı olumlu deneyimin, hem kendileri hem de çocukları için unutulmaz bir anı olduğunu ifade etti.

“Sağlık Hizmetlerimizi Daha Samimi Hale Getiriyoruz”

Başhekim Dr. Yılmaz Dündar, etkinliğin çocukların duygusal dünyasına dokunmayı hedeflediğini belirtti.

“Bu uygulama, sadece bir moral kaynağı değil; çocuklarımızın sağlık süreçlerini daha anlamlı hale getirmek için yaptığımız küçük ama değerli bir adım. Sağlık hizmetlerimizi daha samimi ve insana dokunan bir anlayışla sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Ailelerden Büyük Teşekkür

Etkinlik sonrasında açıklama yapan aileler, bu tür uygulamaların hem çocukların moralini yükselttiğini hem de tedavi süreçlerini kolaylaştırdığını belirtti. Aileler, Ünye Devlet Hastanesi’ne teşekkür ederek, bu anlamlı jestin çocukların hayatında kalıcı bir anı olarak kalacağını ifade etti.

Toplumda Örnek Uygulama

Ünye Devlet Hastanesi’nin bu anlamlı uygulaması, sağlık hizmetlerinde insana dokunan bir anlayışın güzel bir örneği olarak öne çıkıyor. “Üstün Cesaret Belgesi” uygulaması, çocukların tedavi süreçlerinde daha güçlü ve pozitif hissetmelerine katkı sağlarken, ailelerin de bu zorlu süreçte kendilerini yalnız hissetmemelerine yardımcı oluyor.

Kaynak : PHA