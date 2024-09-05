Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Atatürk Bulvarı üzerinde Ekrem Şireci yönetimindeki 02 EN 022 plakalı minibüs ile aynı yönde ilerleyen Mehmet Sait Karakurt (40) idaresindeki 02 ADT 477 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet üzerindeki sürücü ile Reyhan Yaren Karakurt (4), İkranur Karakurt (10), Zeynep Asya Karakurt (7) ve Tülay Karakurt (31) ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından önlem alınırken, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA