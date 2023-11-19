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Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Girne Mahallesi Ahmet Aydın Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.Ş. (56) yönetimindeki 02 KB 103 plakalı minibüs ile İ.P. (27) yönetimindeki 02 AEB 574 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücü İ.P., ile araçlarda bulunan N.T. (41), E.P. (19), Y.Y. (20) ve A.Ç. (71) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA